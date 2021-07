NAMELESS MUSIC FESTIVAL – rinviata l’ottava edizione: il festival si terrá dal 02 al 05 giugno 2022

NAMELESS MUSIC FESTIVAL

ANNUNCIA CON GRANDE RAMMARICO

UN NUOVO RINVIO DELL’OTTAVA EDIZIONE

A CAUSA DEL PERSISTERE DELL’EMERGENZA SANITARIA

E DELLA MANCANZA DI LINEE GUIDA SPECIFICHE PER

IL REALE SVOLGIMENTO DEI GRANDI EVENTI

IL FESTIVAL SI TERRÀ

DAL 02 al 05 GIUGNO 2022

I BIGLIETTI ACQUISTATI RIMARRANNO VALIDI PER LE NUOVE DATE

È con grande rammarico che, a causa del persistere dell’emergenza sanitaria e della mancanza di linee guida specifiche per il reale svolgimento dei grandi eventi, NAMELESS MUSIC FESTIVAL annuncia un nuovo rinvio dell’ottava edizione. L’evento, che si sarebbe dovuto svolgere dal 09 al 12 settembre 2021, si terrà dal 02 al 05 giugno 2022 tra i comuni di Annone Brianza, Moltenoe Bosisio Parini (LC).

I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date.

Nonostante in questi mesi NAMELESS MUSIC FESTIVAL sia sempre stato pronto a fare la propria parte per consentire uno svolgimento dell’evento in completa sicurezza e abbia messo in atto procedure ad hoc per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19, nel rispetto delle disposizioni e delle norme vigenti a livello locale e nazionale, gli organizzatori si vedono costretti a dare appuntamento ai partecipanti al prossimo anno.

«Ci abbiamo provato, ci abbiamo sperato, ma oggi dobbiamo arrenderci. Dobbiamo arrenderci ancora una volta davanti all’evidenza che nel nostro paese non siamo considerati un’attività necessaria – dichiara Alberto Fumagalli, CEO & Founder di Nameless Music Festival – In tutto il mondo si svolgono da mesi eventi con migliaia di partecipanti in un clima di graduale ritorno alla normalità, e il tutto è reso possibile da governi che decidono regole chiare e applicabili, assumendosi la responsabilità di scelte difficili ma necessarie, dopo 18 mesi. In Italia, dopo mille protocolli presentati, discussi e talvolta approvati, siamo ancora avvolti da un imbarazzante silenzio. Ogni proposta si infrange contro il muro di gomma delle istituzioni che ai più giovani non pensano. O meglio, ci pensano quando hanno bisogno di cercare un capro espiatorio per accusare qualcuno della risalita dei contagi. Perché è facile accusare i giovani di essere quelli che diffondono la variante Delta se si concede loro di ritrovarsi e socializzare solo in contesti abusivi e fuorilegge. É facile accusarli di essere rissosi e pericolosi nei centri città se non si è in grado di rendersi conto che tutto ciò è ancora colpa della miopia della nostra classe politica. Eventi, concerti e discoteche possono e devono essere un importante spazio di crescita personale e culturale per le nuove generazioni, ma tutto questo passa attraverso una presa di coscienza delle amministrazioni del fatto che questo è un settore produttivo al pari di tanti altri, e a differenza degli altri già solo con la sua esistenza svolge importanti funzioni di responsabilità sociale.

In Italia dopo 18 mesi di chiusure, tutto il comparto di intrattenimento e cultura non ha ancora nemmeno una prospettiva per il domani e oggi per aziende come la nostra la tentazione di percorrere quell’ora di strada che ci separa dal confine con la Svizzera è tanta. Perché ci sentiamo presi in giro, ci sentiamo traditi da un paese per cui crediamo di aver fatto tanto, e siamo convinti che in altri paesi sarebbero ben felici di ritrovarsi gli oltre 7 milioni di euro di ricaduta economica che Nameless ha dimostrato di portare al territorio che lo ospita.

Oggi è un giorno triste, il giorno in cui per la terza volta in meno di 2 anni buttiamo via il lavoro di una squadra bellissima e distruggiamo i sogni di migliaia di ragazzi. Per questo motivo non ci limitiamo a dirvi che ci auguriamo di vedervi a giugno 2022, ma vi promettiamo che ogni giorno continueremo a combattere per veder garantito il diritto sacrosanto di ogni persona di vivere la propria vita in sicurezza. Si può fare, ed è ora che anche la settima potenza industriale al mondo se ne renda conto, perché di questo passo l’Italia rischia di perdere l’ultima occasione per togliersi di dosso l’etichetta di paese per vecchi».

Radio m2o è la radio ufficiale di NAMELESS MUSIC FESTIVAL.

I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date o, a scelta, saranno convertiti in voucher che potrete utilizzare per l’edizione 2023 (ai sensi dell’art. 88 DL. 17/03/2020 n.18).

Tenete sotto controllo la vostra mail: riceverete, nei prossimi giorni, tutti i dettagli all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase d’acquisto.

