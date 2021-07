AKA 7EVEN, pioggia estiva di hit con la repack di Aka 7even

AKA 7EVEN ha pubblicato il 29 giugno la repack del suo album eponimo, uscito il 21 maggio di quest’anno. La riedizione contiene i remix di tre brani: Blue, Black e Luna, rivoluzionati e riconfezionati per regalare al pubblico tre hit fresche per l’estate. I remix sono stati prodotti tutti e tre dal duo Cosmophonix, che accompagna Aka 7even ormai da cinque anni a questa parte.

Sicuramente i remix virano completamente il mood (già tendente nella versione originale) verso un pop più commerciale rispetto al passato più cantautorale di Luca Marzano, pur mantenendo un livello qualitativo decisamente alto.

La repack rilancia un disco comunque ampiamente riconosciuto dal pubblico: l’album in sé ha ottenuto il disco d’oro e i singoli Loca e Mi Manchi sono diventati il primo disco di platino, il secondo addirittura doppio platino. Gli altri due singoli che hanno anticipato l’album e presentati durante il programma Amici, Yellow e Mille parole, contano anch’essi più di cinque milioni di riproduzioni su Spotify.

Aka 7even ha già presenziato a due appuntamenti di firmacopie rispettivamente a Nola e a Reggio Emilia e ha già annunciato le prime date del tour a gennaio 2022: due a Napoli, una a Milano e una a Roma.

Nell’intervista parla della repack, delle sue esperienze passate nei vari talent e del suo futuro professionale.

Dal 29 giugno è disponibile la repack del tuo disco d’esordio, Aka 7even. L’album ha riscosso parecchio successo, con due singoli che si aggirano sui trenta milioni d’ascolti su Spotify. Quanto ci hai lavorato? Com’è nato?

L’album nasce da un lavoro durato più di un anno. Prodotto interamente da Cosmophonix, scritto con Walter Ferrari (Blue) e Yuri Sali, nasce dall’esigenza di dovermi raccontare. Ho sempre pensato che la scrittura fosse un luogo dove la mia espressione fosse una chiave di sfogo per estraniarmi dalla realtà. L’album mi rappresenta al 100%, se volete conoscermi, ascoltatelo.

I remix presenti nella repack sono quelli di Blue, Black e Luna. Come mai hai scelto proprio questi tre brani?

Sono i tre brani che melodicamente e strutturalmente potevano avere una marcia in più una volta remixati, anche perché le versioni originali hanno struttura totalmente differente rispetto ai remix, Con “Blue”, “Black” e “Luna” potevamo quindi fare un bel lavoro in studio piuttosto che prendere un pezzo già “up” come Loca.

Hai già delle date live previste per quest’anno o per il prossimo? In queste date porterai le versioni remixate dei pezzi o farai un mix?

Ho un tour programmato per gennaio 2022: due date a Napoli, una a Milano e una Roma, queste sono le tappe ufficiali. Porterò tutto il disco e chissà…magari qualcosa che ancora non è uscito!

Lavorerai ancora con Cosmophonix in futuro?

Cosmophonix per me attualmente è in prospettiva una delle realtà più in crescita e originale che ci sia in Italia. Hanno iniziato con me e io proseguirò con loro. Prima della parte artistica/produttiva ci lega una fratellanza da 5 anni! Assolutamente lavoreremo insieme anche in futuro.

Il tuo primo singolo sotto il nome Luca Marzano, Niente se non te, è un pop più “sobrio” rispetto alle tue ultime uscite. Tornerai su quel genere in futuro oppure è una parentesi chiusa?

Non pongo mai un muro davanti al genere dei miei brani. Come spesso dico, se domattina mi sveglio e voglio fare trap, lo faccio senza doverci pensare due volte. Ciò non vuol dire che non abbia un’identità. Negli USA The Weeknd ci delizia dei suoi brani cantando su qualsiasi genere, eppure è sempre The Weeknd. Ecco, io voglio fare la stessa cosa.

Hai partecipato sia ad X-Factor che ad Amici. Come hai vissuto le due esperienze nel contest?

Sono due esperienze diverse ma entrambe utilissime: X Factor mi ha dato l’input per crederci e iniziare a lavorare seriamente, Amici ha consacrato la mia musica facendola arrivare ad un pubblico vastissimo e numeroso. Devo molto ad entrambi.

Hai già qualche altra sorpresa per l’estate o dovremo aspettare ancora un po’?

Mai dire mai… aspettatevi di tutto.

Vuoi dire qualcosa ai tuoi ascoltatori?

Si.

A chi mi ascolta… sognare non costa nulla.

Combatti per realizzare ciò in cui credi.

Non permettere a nessuno di uccidere i tuoi sogni.

Conta su di te, e su nessun altro.

È la tua testa a decidere se riuscirci o meno.

Le porte in faccia sono scene di passaggio nella nostra vita che porteranno ingressi a castelli enormi, ma solo se ci credi.

https://www.instagram.com/aka_7even_/?hl=it

https://www.facebook.com/Aka7even/