Yann Tiersen: Kerber – The Film, LIVENow presenta il primo film del compositore

Giovedì 26 agosto alle ore 20.00 LIVENow presenta Yann Tiersen: Kerber – The Film, il film di Yann Tiersen con cui il compositore celebra l’uscita del suo prossimo album “Kerber”.

PerYann Tiersen: Kerber – The Film,prodotto da Up The Game e diretto da Kit Monteith, Yann Tiersen ha collaborato con LIVENow per produrre una pellicola che ritrae il compositore mentre esegue ogni canzone dell’album. Il film è ambientato nel suo studio, all’interno della suggestiva cornice dell’isola francese di Ushant, e fonde sapientemente musica e paesaggio, creando un mondo in cui il tangibile e l’etereo diventano una cosa sola.

Yann Tiersen: Kerber – The Film non è solo un’ode a Ouessant, ma anche al processo creativo che Tiersen ha seguito per produrre “Kerber” un album che unisce il materiale più apertamente elettronico del compositore con le sue ultime produzioni. L’artista ha trascorso gran parte del 2020 impegnato nella produzione dell’album, componendo prima le melodie al pianoforte per poi trasformarle ed elaborarle con suoni elettronici e creare paesaggi sonori coinvolgenti. Proprio come l’album “Kerber”, il film è stato realizzato fondendo formati tradizionali e moderni.

Il regista, Kit Monteith, afferma: “Volevamo documentare il sound completamente nuovo che Tiersen sta sviluppando, utilizzando sistemi elettronici analogici, ridefinendo le composizioni per pianoforte attraverso il campionamento e la sintesi sperimentali. Speravamo di catturare lo spirito delle sue nuove composizione all’interno di un film dinamico performativo. Attraverso l’utilizzo di nuovi e familiari materiali ho usato la fotocamera 35 mm come strumento analogico per esplorare e riprendere gli spazi naturali dell’isola. La miscela di questi elementi cinematografici digitali e analogici rispecchia l’approccio creativo di Yann Tiersen. Il film abbraccia le loro differenze mentre cerca di trovare una nuova e strana armonia tra loro”.

I biglietti in vendita su LIVENow sono disponibili al costo di €5.00, per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito di LIVENOW.

Yann Tiersen, nato in Bretagna, è un compositore e musicista poliedrico e multigenere, noto per le sue registrazioni in studio – Les Retrouvailles, L’Absente, EUSA e ALL – e per le colonne sonore dei suoi film. Il suo approccio unico alla produzione combina strumenti classici e contemporanei, superando spesso confini tra i due, dando vita a suoni vasti, onirici, ambient e cinematografici.

***

LIVENow

LIVENow è una nuova rete di distribuzione di contenuti e una piattaforma che fornisce soluzioni pay-per-view flessibili per eventi live, quali sport, concerti, spettacoli teatrali, talks, educational e lifestyle. LIVENow offre ai fan i migliori contenuti LIVE attraverso la propria piattaforma e una rete di distribuzione in crescita di editori digitali, canali di social media e società telefoniche. LIVENow fornisce un facile accesso agli eventi a cui vogliono partecipare gli utenti, sui device a loro disposizione. Lanciato nell’agosto 2020 da Aser Ventures, LIVENow si impegna ad aiutare le persone a vivere l’esperienza e l’emozione degli eventi dal vivo in un modo nuovo ed entusiasmante. La piattaforma si propone inoltre come soluzione di marketing per i brand che vogliono ingaggiare nuovi clienti e/o associare il proprio marchio a contenuti di intrattenimento. LIVENow si è distinta per aver portato in dimensione streaming artisti di fama internazionale del calibro di Dua Lipa, con il suo Studio 2054, e i Gorillaz, con Song Machine Live. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito di LIVENow.

UP THE GAME

Up The Game è un’agenzia creativa globale e una casa di produzione con sede a Londra, che si concentra sullo sviluppo e la produzione di cortometraggi e lungometraggi e campagne di impatto con marchi e piattaforme.

Fondata da un pluripremiato team creativo con una vorace passione per la musica e tutte le forme di cultura, Up The Game si sforza costantemente di produrre risultati innovativi, belli e che attirino l’attenzione. Gli artisti con cui hanno lavorato includono Foals, Bastille, Arlo Parks, Sam Fender, Jorja Smith, Rihanna, Madonna, Sam Smith e molti altri