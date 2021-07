FRANCESCO GABBANI – partono oggi le prevendite di Palasport 2022

Dopo il successo del concerto all’Arena di Verona, che ha rappresentato la chiusura di un cerchio, Francesco Gabbani tornerà dal vivo nel 2022 per due date nei Palasport prodotte da Vivo Concerti:

Venerdì 6 maggio 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 8 maggio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport



Ma non è tutto. Gabbani, che ha appena rinnovato il contratto discografico con BMG, sta infatti lavorando a nuova musica e ad un nuovo brano inedito che uscirà nelle radio e sulle piattaforme digitali a settembre, una canzone che mostrerà, ancora una volta, la sua grande capacità di giocare, con ironia, con le parole. Il brano farà parte del suo nuovo progetto discografico, il suo quinto album di inediti attualmente in lavorazione.

In autunno Gabbani debutterà inoltre nel suo primo ruolo cinematografico nel film “La donna per me”, di Marco Martani con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi e sarà un’occasione per vederlo in una nuova ed inedita veste.

Nuove date, nuova musica e nuovi progetti che verranno svelati più avanti, fanno presagire che sarà un autunno e un nuovo anno molto caldo per Gabbani che ha dimostrato in questi anni di essere, oltre ad un cantautore di successo, anche un autore e un performer straordinario.

I biglietti per i concerti sono disponibili in prevendita da oggi al seguente link https://www.ticketone.it/artist/francesco-gabbani/ e dalle ore 11.00 di domenica 1 agosto nei punti vendita.

Informazioni sui concerti:

Venerdì 6 maggio 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Prezzi biglietti:

Soundcheck VIP – € 60,00+ diritti di prevendita

Parterre in Piedi – € 30,00 + diritti di prevendita

Tribuna Numerata Anello A – € 45,00 + diritti di prevendita

Tribuna Gold Anello B – € 40,00 + diritti di prevendita

Anello B Laterale – € 35,00 + diritti di prevendita

Anello C – € 30,00 + diritti di prevendita

N.B.: il Soundcheck VIP include un biglietto di Parterre in Piedi e l’accesso esclusivo al soundcheck di Francesco Gabbani prima del concerto.

Domenica 8 maggio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Prezzi biglietti:

Soundcheck VIP – € 60,00+ diritti di prevendita

Parterre in Piedi – € 30,00 + diritti di prevendita

I Anello – € 45,00 + diritti di prevendita

II Anello – € 40,00 + diritti di prevendita

III Anello – € 35,00 + diritti di prevendita

N.B.: il Soundcheck VIP include un biglietto di Parterre in Piedi e l’accesso esclusivo al soundcheck di Francesco Gabbani prima del concerto.

SEGUI FRANCESCO GABBANI SU:

https://www.instagram.com/francescogabbani/

https://www.youtube.com/c/FrancescoGabbaniOfficial

https://www.facebook.com/francescogabbaniofficial

http://francescogabbani.it/

ASCOLTA FRANCESCO GABBANI:

https://BMGItaly.lnk.to/FrancescoGabbaniPR