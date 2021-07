PONDEROSA MUSIC RECORDS PRESENTA

ALAN CLARK

ESCE OGGI SULLE PIATTAFORME DIGITALI

“GOING HOME”

IL TERZO BRANO CHE ANTICIPA L’USCITA DI

“BACKSTORY”

IL SUO NUOVO PROGETTO SOLISTA

CHE VERRA’ PUBBLICATO IL

24 SETTEMBRE 2021

ASCOLTA “GOING HOME” QUI :https://platoon.lnk.to/goinghome

“Going Home” è il terzo contenuto inedito che anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico di Alan Clark. In questa versione, lo storico brano di Clark scritto con Mark Knopfler viene riproposto in piano solo, uno straordinario viaggio nel passato ricco di emozioni.

“Backstory”, un lavoro minimale ed elegante, che ripercorre i principali successi della strepitosa carriera dello storico tastierista dei Dire Straits.

Avevamo tutti quell’età in cui una fisarmonica era una cosa importante, scriveva Pier Paolo Pasolini ricordando gli anni della giovinezza.

Quando invece era il rock ad essere giovane, le cose importanti erano i brividi elettrici di una Fender Stratocaster o gli squassi poco condominiali di una batteria completa di piatti. Tanto è vero che Alan Clark, musicista nato nel 1952 in Inghilterra, devoto allo spirito ribelle del rock and roll e al vitalismo facinoroso di Hunter S. Thompson, nonché cultore dei venti di bolina che più in alto fanno volare le vele sulle onde terribili dei mari nordici, sceglie di dedicarsi allo strumento più distante di tutti, di legarsi all’albero maestro del vascello sonoro emblema dell’accademia e dei suoi pallori: il pianoforte. Alan diventa così una rarità nel mondo del rock and roll, come si dice di uno che osi suonare il pianoforte classico in un ambiente privo di regole e strapieno d’eccezioni. Diventa cioè la regola di queste eccezioni.

I risultati sono esaltanti: con i Dire Straits, di cui è il primo e principale tastierista fino allo scioglimento, entra nella Rock and Roll Hall of Fame.

E negli anni suona con molti musicisti che hanno fatto e continuano a fare la storia della musica, da Bob Dylan a Eric Clapton, dai Bee Gees a Tina Turner, da Sting a Rod Stewart, tanto per citare alcuni nomi.

http://www.alanclarkmusic.com/

https://instagram.com/alanclarkmusic

https://m.facebook.com/alanclarkmusic

Ponderosa Music Records

info@ponderosa.it