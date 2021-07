DASHIKI e DADA’ pubblicano oggi Gianna oh nella versione remixata di Daniele Baldelli e Marco Dionigi

A POCHE SETTIMANE DALL’USCITA DELLA VERSIONE ORIGINALE,

A poche settimane dall’uscita di “Gianna oh” (Warner Music Italy), l’eclettico ed enigmatico producer DASHIKI, insieme all’ipnotica e talentuosa cantante DADA’, pubblica venerdì 30 luglio una nuova versione del brano, remixato da Daniele Baldelli e Marco Dionigi, leggende della scena club italiana.

I due producer, con la loro firma autorevole, giocano con sonorità tipicamente house facendo acquisire a “Gianna Oh” un’anima club sofisticata e ricca di personalità. Con questo nuovo remix il singolo, che trasuda semplicità e sensualità allo stesso tempo, offre una nuova chiave di lettura mantenendo però inalterato il messaggio di libertà che esso vuole veicolare. La bellissima Gianna, entità ascetica e irraggiungibile, ma allo stesso tempo popolare e terrena, si veste quindi di un abito nuovo, cucitole su misura per esaltare le forme dirompenti del suo corpo, e prosegue così quella sua passeggiata sinuosa che poi diventa falcata verso la ricerca fluida si sé stessi, prendendo per mano l’ascoltatore e trasportandolo in una dimensione altra, al di fuori del tempo e dello spazio, misteriosa e affascinante esattamente come lei.

DASHIKI e DADA’, unendo simbioticamente i propri mondi e aprendo inediti squarci sonori, soffiano sull’ascoltatore questo senso di libertà attraverso la figura di “Gianna Oh” e propongono una combinazione sonora, immaginativa e sensoriale ipnotica, sospesa, mezzosangue. Tutto ciò anche grazie a un testo unico nel suo genere, scritto in lingua napoletana arcaica. Un tocco particolare, stravagante e genuino, che dona al pezzo un sapore d’altri tempi.

Con “Gianna Oh” DASHIKI torna sulle scene dopo la pubblicazione del primo singolo “Forget You” (2017), scritto e cantato da Boy Matthews, topliner di spicco per la dance internazionale. Il brano, apprezzato sia a livello locale che internazionale, il giorno dell’uscita è balzato immediatamente nella Top 50 di alcune delle principali radio italiane ed è stato inserito in diverse playlist su Spotify, in Italia e all’estero.

DADA’, invece, spinge sull’acceleratore dopo essersi presentata sulle scene musicali nel 2021 con la trilogia di singoli “Jesche”, “Siènte ‘e rrise” e “Avena”, tutti prodotti da Big Fish.

DANIELE BALDELLI è considerato uno dei pionieri della musica club. Con quello che nel corso degli anni è stato denominato “cosmic sound” ha fatto ballare generazioni di giovani in locali iconici intorno al mondo, toccando con la sua musica i cinque continenti ed esibendosi a Londra, New York, Sidney e Bali. Nella sua ultradecennale carriera ha collaborato con i più grandi nomi del djing italiano e internazionale

MARCO DIONIGI ha iniziato la carriera di dj all’Alter Ego nel 1989 ma è negli anni Novanta che spicca il volo diventando uno dei punti di riferimento del genere. Dalla creazione del Mazoom, locale storico per la musica di tendenza, nel 1992, a quella della sua etichetta “Tube Records”, che lo lancerà nel panorama discografico europeo, il deejay colleziona un successo dopo l’altro, diventando anche uno dei grandi protagonisti della “Maratona d’Estate”, la più grande festa mai fatta in discoteca e che da allora si ripete ogni estate alla discoteca “Il Muretto” di Jesolo.

Nel 2001 nasce il nuovo progetto musicale Street Club, che vede i dischi di Marco Dionigi entrare in distribuzione mondiale.

