POPPY – PER LA PRIMA VOLTA DAL VIVO IN ITALIA!

Il 2021 sembra essere un’annata formidabile per la giovane cantautrice statunitense; iniziato con un’incredibile performance lo scorso marzo ai Grammy Awards (prima artista solista donna a ricevere la nomination nella categoria Best Metal Performance) e proseguito con uno show mondiale in streaming e con varie partecipazioni live al WWE NXT legate al suo EP EAT – NXT SOUNDTRACK, si concluderà con l’uscita del nuovo album FLUX prevista il 24 settembre per Sumerian Records.

Il 2022 si aprirà con le date europee del FLUX TOUR che vedrà POPPY esibirsi per la prima volta dal vivo in Italia il 25 gennaio all’Alcatraz di MILANO.

Di seguito i dettagli dello show:

25.01.2022 MILANO, Alcatraz

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerti: ore 20.00

Prezzo del biglietto in prevendita: € 30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 35,00

Biglietti disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 6 agosto su ticketone.it e vivaticket.it

Essendo uno show più imponente rispetto a quello originariamente previsto a Santeria Toscana 31 di Milano, i biglietti precedentemente acquistati NON saranno validi per la nuova data.

Sarà possibile richiedere il rimborso tramite voucher su ticktone.it entro e non oltre venerdì 3 settembre 2021.