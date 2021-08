SZIGET FESTIVAL IS BACK – ECCO LE DATE 2022 E LA PRIMA ONDATA DI BIGLIETTI

Lo Sziget Festival si svolgerà tra il 10-15 agosto 2022 e durante l'esclusiva Sziget Season Sale di 48 ore i full pass e pass VIP per l'intero festival completo saranno disponibili al miglior prezzo tra il 12 e il 14 agosto 2021 I biglietti standard saranno disponibili più avanti nel corso dell'anno. TICKETS HERE L'Isola della Libertà tornerà nel 2022 con una grande celebrazione con i più grandi artisti e gli artisti più emozionanti di tutti i tempi. A causa della pandemia, Sziget ha dovuto perdere due stagioni, ma tornerà nel suo pieno splendore nell'estate del 2022. Nel 2019, Sziget, uno dei festival TOP5 al mondo, ha accolto oltre 530.000 persone provenienti da oltre 100 paesi diversi per guardare più di 1000 artisti, performer e attivisti da Ed Sheeran, Foo Fighters e Post Malone a Dr Jane Goodall ed Emtithal Mahmoud.

L'Isola della Libertà attenderà gli Szitizen di tutto il mondo tra il 10-15 agosto 2022 e la prima uscita dei biglietti sarà disponibile mercoledì 12 agosto 2021 a 250€ (450€ VIP) solo per 48 ore, per chi vuole assicurarsi il loro posto all'ultima festa e all'esperienza di libertà del prossimo anno. Con le informazioni sulla formazione del prossimo anno che devono ancora arrivare, una cosa è certa: nessuno vorrà perdersi questa incredibile celebrazione, con alcuni dei più grandi nomi della musica (e non solo). Al termine della vendita, i biglietti saranno disponibili nel corso dell'anno.

