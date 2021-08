FILIPPO BUBBICO HA RITROVATO IL CUORE A HONOLULU

Filippo Bubbico ha pubblicato Honolulu arrivo, il suo nuovo lavoro, il 20 maggio scorso per Sun Village Records: è un disco che parla della ricerca del proprio mondo e che, finalmente, gli permette di presentare il lavoro di ricerca musicale che lo ha portato a scrivere i suoi pezzi. Da Sun Village, il disco precedente, a questo Honolulu arrivo la ricerca sui suoni di Filippo Bubbico è stata praticamente incessante e la sperimentazione che ne è seguita rende questo lavoro sostanzialmente diverso dal primo.

Il disco è stato preceduto dai singoli Ti ricordi e Non salgo da te.

Prima cosa: ti giuro che appena ho letto “Honolulu Arrivo” ho pensato a Mago Merlino alla fine del cartone animato La spada nella roccia. Così, per dire.

Assolutamente azzeccato!

Sei, come molti, alla ricerca del proprio mondo. Invece che crearne uno completamente nuovo, una cosa che non ha nome, l’hai identificato con Honolulu. E’ piuttosto specifico. Come mai?

Honolulu è un luogo dove ci si ricorda di amarsi, un luogo dove è possibile tornare ad amare la vita pienamente per potersi concedere all’amore verso le persone a noi vicine..un fatto non scontato! Questo è stato il motore principale che ha mosso il processo creativo del disco.

Di solito uno ( una, o un*) non aspetta altro che sentirsi invitare in casa, ma tu dici “Non salgo da te” perché le relazioni hanno i loro alti e bassi, i loro stalli e le loro pause. Sai che sei il primo a chiamare così una canzone, credo?

Non saprei, farò un ricerca su google (ride).

Domanda personale che forse ci rientra forse no: in “Ti ricordi” parli del corso di teatro a scuola. L’ho fatto pure io! Ma a parte questo. Hai fatto davvero teatro a scuola (credo di si, a questo punto) e te lo sei portato dietro? Fa anche parte della tua musica?

Si, ho fatto 5 anni di laboratorio teatrale con Tonio De Nitto durante il liceo qui a Lecce. E’ stata un’esperienza formativa fondamentale nella mia vita, sotto tantissimi punti di vista. Un ricordo che porterò sempre con me nel mio cuore e che riverbera in tanti aspetti della mia personalità!

Domanda tecnica: hai già in programma delle date per questo album? Sai già come promuoverlo in giro?

Abbiamo iniziato a portare Honolulu in giro per l’Italia e speriamo di poter continuare il più possibile anche durante l’autunno e l’inverno! Potete seguire i miei canali social per rimanere aggiornati sulle prossime date.