Stuart Braithwaite, il frontman dei Mogwai innamorato dell’Italia con il suo solo tour

Un gradito ritorno quello di Stuart Braithwaite a Torino, dopo circa un anno e mezzo dall’ultimo live in città e questa volta ha portato l’atmosfera suggestiva dei suoi brani nella location estiva dell’Hiroshima Sound Garden lo scorso 4 agosto. E’ stato uno dei pochi artisti stranieri che quest’anno si è esibito sui palchi italiani e che dovrebbe tornare nel 2022 stavolta con i Mogwai per il tour del nuovo album pubblicato in febbraio “As the Love Continues”, a detta della critica del Regno Unito , uno dei migliori album della band.

Il live intimo e caldo, in una fredda e atipica serata di agosto, per intenditori che hanno potuto apprezzare l’artista scozzese che con la sua inconfondibile chitarra ha spaziato dal post rock, con cui lo si conosce meglio (come fondatore del mitici Mogwai), al blues più classico. Tra i brani proposti anche alcune cover dei Joy Division, Washington Phillips, suonata anche con i Mogwai, “What are they doing in Heaven today?” tratta dalla colonna sonora di “Les Revenants” da brividi…

Prima del concerto ho potuto incontrare Stuart per una breve chiacchierata nella quale mi ha raccontato che a causa del Lockdown a febbraio del 2021, per la registrazione dell’album nuovo, lui ed i suoi Mogwai hanno dovuto cambiare tutti i loro piani rimanendo in Inghilterra e lavorando via internet col produttore Dave Fridmann, che era in America, quindi la realizzazione dell’album è stata un po’ più complicata ma alla fine ce l’hanno fatta alla grande!

Sempre nel periodo del Lockdown Stuart ha avuto, come tutti noi, molto tempo libero a disposizione ed ha iniziato a lavorare su altri progetti di album che usciranno, fatto passeggiate col suo cane, finito di scrivere musica che tempo prima aveva iniziato a comporre. Era un po’ stressato di avere tutto questo tempo libero e di poter solo guardare la Tv ma ha letto molti libri per rilassarsi. Non appena terminato il lockdown ha potuto fare skateboard, fare passeggiate in collina e nuotare all’aperto, tutte attività a lui molto gradite.

Stuart mi racconta che ama molto l’Italia ed è contento di essere qui per questo tour che lo porterà ancora in giro per qualche giorno ed è molto felice di poter mangiare bene e bere del buon vino rosso come solo in Italia si può avere!!!

Lo aspettiamo in tour con i Mogwai che prevedono di tornare nel nostro Bel Paese nel 2022 per presentare dal vivo il loro ultimo lavoro “As the Love Continues” , parola di Stuart Braithwaite!!!

Photo credits Franco Rodi