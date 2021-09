Villa-Tessuti Culturali, il programma degli eventi

“VILLA – TESSUTI CULTURALI” è la nuova rassegna culturale che si svolge negli spazi aperti del parco Villa Spada a Bologna. All’interno di Villa Spada sorge lo storico Museo del tessuto e della tappezzeria, la sua cornice un parco cittadino ai piedi dei colli bolognesi. “Villa – Tessuti Culturali”, che fa parte del cartellone di “Bologna Estate 2021”, è una rassegna nata da un’idea dello storico Circolo Arci Millennium assieme alla nuova Associazione Arcadia che propongono di costruire e connettere attività intergenerazionali.

VILLA vuole accogliere i frequentatori abituali del parco e del quartiere con un punto ristoro ma non solo proponendo per tutto il mese di settembre una programmazione che passa dal cantautorato in acustico, alle sonorità black di Villa Vibes, agli eventi di Jazz in Villa, fino alle presentazioni di Villa Book e tanto altro.

“Intrecciare i fili nel mondo della cultura vuol dire connettere esperienze culturali diverse, in un unico telaio. Un parco aperto tutte le ore del giorno a tutti e tutte, uno degli spazi verdi più belli e frequentati del tessuto urbano cittadino che racchiude al proprio interno una biblioteca, un museo e un anfiteatro. Trame e fili d’erba che connettono e intrecciano la cultura con l’ambiente” questo è l’immaginario che Amedeo Sole, direttore artistico, vuole rappresentare nella rassegna all’interno del Parco di Villa Spada.

Programma:

4 settembre – Villa presenta Marianne Mirage (live acustico)

5 settembre – Jazz in Villa con Giovanni Ghizzani & Elisa Aramonte

6 settembre – Villa Vibes con Dj Lugi

8 settembre – Villa Book presenta “Hip Hop Philosophy” con Kyodo

9 settembre – Jazz in Villa con Guglielmo Pagnozzi

10 settembre – Villa presenta Manitoba (live acustico)

11 settembre – Private Eye

12 settembre – Villa Vibes con Frank Siciliano dj set

13 settembre – Jazz in Villa con The Call con Salvatore Lauriola & Davide Angelica

14 settembre – Villa Presenta Martina Platone

15 settembre – Villa Book presenta “The Notorius Big”, libro di illustrazioni pubblicato da Beccogiallo editore

17 settembre – Villa Vibes con Bassi Maestro vinyl dj set

18 settembre – Villa presenta Khaled Levy sings Chet Baker – Ramiro dei Selton reintrepreta i più famosi brani jazz di Chet Baker

19 settembre – Villa Vibes con Raphael

21 settembre – Villa presenta Junior V (live acustico)

25 settembre – Villa presenta Lil Jolie

— programmazione in aggiornamento —