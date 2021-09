Karmin Shiff racconta la sclerosi multipla con Fragili (SM)

Fragili (SM) è un brano scritto e interpretato dal rapper MAK per Karmin Shiff, produttore con all’attivo diversi successi la cui carriera ha subito una battura d’arresto dopo la diagnosi di sclerosi multipla e neuropatia disimmune. Fragili (SM) racconta del rapporto con le persone che ti circondano, dei problemi fisici e psicologici che nascono e di quanta forza interiore sia necessaria per non lasciarsi andare.

Producer italiano, Karmin Shiff, all’anagrafe Carmelo Schifignano, ha deciso di devolvere tutti I proventi di questo pezzo all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM e alla sua fondazione FISM, a sostegno della ricerca. Noi ci siamo fatti raccontare cosa significa vivere con questa malattia e quanto la musica possa aiutare.

Per chiarezza: cosa significa per te convivere con la SM e la neuropatia disimmune? Cosa ti impedisce di fare, e quali contromosse hai fatto per continuare a fare quello che ami fare?

Ad oggi, come già detto varie volte, penso che la SM sia un modo in più per lottare e vivere la vita al massimo, giorno per giorno, come se fosse l’ultimo. Sono tante le cose che non riesco più a fare, come camminare al momento, l’unica contromossa è stata dedicarmi alla musica, in particolar modo al progetto “Fragili” di cui l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione AISM e FISM a sostegno della ricerca. Progetto che mi ha fatto uscire dai primi mesi di depressione. Quindi, alla fine dei conti, mi sta fortificando e facendo apprezzare le piccole cose, oltre l’affetto e l’amore della mia famiglia, fondamentali.

Fragili (SM) è diverso da tutto quello che hai fatto fino a questo momento. Sei, e spero che resterai, un producer che lavora con un certo tipo di musica, musica ballabile, fatta per divertirsi. Visto che il tuo pubblico chiede questo, e che il tuo pubblico è tanto, credo che un pezzo in questo modo servirà davvero parcchio alla causa. Raggiungerà un sacco di persone, che magari non avevano mai pensato che queste malattie potessero colpire loro o chi hanno vicino. Tu che ne pensi?

In realtà penso che incimentarsi anche in altri generi musicali, sia un buon modo per conoscere le tue capacità e trasmettere le tue emozioni alla gente, per questo e anche per il tema, testo e concetto generale (magistralmente scritto e interpretato da MAK) richiedeva un genere diverso dal mio (che ovviamente è nel mio DNA, quindi non morirà mai). Morale della favola, farò quello che mi porta il cuore, ma sicuramente non mancherà qualcosa ballabile come sempre.

Da quando esiste l’umanità la musica è sempre servita a raccontare le cose, dagli anni ‘70 in poi è servita anche a cambiarle. Quanto ti affidi alla musica per cambiare le cose, e per farle andare avanti?

A cambiarle non ci spero molto, non ho questo potere, ma assolutamente serve per esternare le tue emozioni, idee o temi sociali quando serve.

So che il pezzo si chiama fragili, e che alla fine siamo fragili tutti. Siamo fatti così complicati che basta che un pezzettino decida di uscire fuori asse che va tutto a puttane, come dicono in Francia. Ma tu, ti senti fragile? Perchè per reagire così ci vuole una carriolata di forza, più che altro.

Come hai detto tu, siamo tutti Fragili ma allo stesso tempo anche guerrieri. Io non mi sento Fragile, mi sento un Leone. La forza interiore, trasmessa dalla mia famiglia alla musica e intrattenere sul mio profilo Instagram i miei sostenitori, raccontando le mie giornate e trasmettendo un po’ della mia forza, mi dà ogni giorno la forza di vivere. Bisogna essere sempre positivi e non lamentarci per cose irrisorie.

Grazie!