Mad Cool Festival – aggiunti 32 nuovi nomi ad una line up stellare

Florence + The Machine, Queens of the Stone Age, Nathy Peluso, Natos y Waor, Chvrches, Glass Animals, Haim, Animal Collective, Flume, Sam Fender, La M.O.D.A., Arlo Parks, Tones & I, Tinashe, Four Tet, Yves Tumor, Villagers, Zeal & Andor, Recycled J, Peach Tree Rascals, Easy Life, Hope Tala, The Regrettes, Baby Queen, Adriana Proenza, The Sherlocks, Muro María, Leiti Sene, St Woods, Goa, Familia Alzada Mexicana. Questi sono i 32 nuovi nomi si aggiungono ai 104 già annunciati lo scorso giugno; Mad Cool Festival completa quasi tutta la sua line-up e aggiunge un quinto giorno per celebrare la sua quinta edizione.

La prossima edizione di Mad Cool Festival si svolgerà il 6, 7, 8, 9 e 10 luglio 2022. Come novità, il festival cresce e aggiunge un altro giorno alla sua programmazione, domenica 10, passando da quattro a cinque giorni unici e irripetibili. L’aggiunta di un quinto giorno risponde alla necessità di continuare a offrire alla comunità Mad Cool un’occasione indimenticabile per celebrare insieme i cinque anni di musica del festival. Pertanto, tutti coloro che fino ad oggi ci hanno supportato e dato fiducia, acquistando il loro biglietto di qualsiasi tipo, prima di oggi, mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 10:59, avranno un prezzo speciale con uno sconto del 50% per quei biglietti di accesso generale la domenica sempre sulla nostra piattaforma Mad Cool Area.

Mad Cool Festival torna nel 2022 con più forza ed entusiasmo. Con un obiettivo molto chiaro: impegnarsi per poter offrire la migliore esperienza possibile al suo pubblico, perché c’è voglia di brillare e rincontrarsi.

www.madcooltickets.es

#madcool2022 #shineagain