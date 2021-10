Måneskin, il fenomeno che tinge l’Italia di rock

Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi: sono loro i protagonisti del fenomeno Måneskin, che ormai sta facendo il giro del mondo. Hanno dai 20 ai 22 anni, eppure hanno ravvivato il rock italiano e mantenuto l’importanza di suonare dal vivo, prorompendo con una sfacciata presenza scenica in stile glam. Inoltre, hanno demarcato una linea profonda rispetto agli ultimi anni, nei quali sempre più giovani si sono avvicinati a generi come l’indie e la trap e di conseguenza le major hanno investito sempre sulle stesse linee di andamento. A questo punto si percepisce un’aria di cambiamento, e forse i Måneskin ne sono i portavoce.

Giovani e scatenati, formano la band a Roma nel 2016, dove iniziano ad esibirsi in strada come la vera gavetta insegna. Nel 2017 partecipano all’undicesima edizione di X-Factor classificandosi secondi, e nello stesso anno pubblicano il loro primo EP Chosen grazie alla firma con l’etichetta discografica Sony Music. L’anno seguente è la volta del loro album di debutto Il Ballo della Vita, contenente il singolo che li ha anticipati al successo internazionale: Torna a Casa. Ed è poi il 2021 il loro anno, quando pubblicano il loro secondo album Teatro d’Ira – Vol. I, con il quale si sono consacrati al rock in maniera definitiva.

Il brano Zitti e Buoni, estratto dall’album, li ha portati ad un doppio successo, trionfando sia alla 71ª edizione del Festival di Sanremo che alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest. E luce fu. Il fenomeno Måneskin ha iniziato a scalare le vette delle classifiche in 30 paesi europei, e posizionandosi nella prestigiosa “US Alternative Radio”.

Lo scorso 8 ottobre è uscito il nuovo singolo dei Måneskin: MAMMAMIA. Non potevamo che aspettarci un evento degno di nota ad accompagnare la prima uscita dopo il successo dell’Eurovision. La band romana, infatti, ha presentato il nuovo singolo in un pre-listening party tenutosi a Berlino e in diretta streaming in ben 16 città europee: Milano, Roma, Londra, Helsinki, Parigi, Istanbul, Zurigo, Oslo, Tallin, Riga, New York, Mosca, Amsterdam, Varsavia, Madrid e Vilnius.

Ad incorniciare l’uscita del nuovo singolo è stata un’attenta e mirata pubblicazione e pubblicizzazione sui social. A partire dall’ammaliante cover del singolo che raffigura una mano che scivola nei pantaloni e l’iconica cintura con la scritta MAMMAMIA sulla fibbia. Il massimo dell’hype è stato poi raggiunto con la pubblicazione di una provocante foto della band completamente nuda e la didascalia “Why so hot?”, che riprende il testo del nuovo brano. Infine, il giorno dell’uscita del brano sono state pubblicate sui social una serie di scatti iconici ed universali, come il David di Michelangelo, una foto di Madonna e una del chitarrista dei Led Zeppelin Jimmy Page.

Ad ogni corpo è stata aggiunta in vita la stessa fibbia della cintura che appare sulla copertina del nuovo singolo e l’ironica didascalia “Haters will say it’s Photoshop”. Ed è proprio l’ironia, o meglio, l’autoironia che ha fatto da tramite nella composizione del brano, che, a detta loro, non volevano prendersi troppo sul serio.

Sull’aspetto musicale, invece, il brano si presta facilmente ad un ascolto rock. Parte da un riff di basso di Victoria, distorto e molto scandito, e dalla ritmata e incalzante batteria di Ethan.

Nella seconda parte del brano la batteria ci trasporta per un attimo in un’atmosfera dance, ritornando poi al rock con la chitarra distorta di Thomas.

Il testo parla di comportamenti che possono essere fraintesi a dispetto delle intenzioni, e scherza sull’immagine dell’italiano.

Il singolo è stato prodotto dalla loro collaborazione con Fabrizio Ferraguzzo, divenuto anche nuovo manager della band; ed è stato registrato in presa diretta per preservare un suono ruvido e in linea con il loro sound.

Non resta che aspettare di vederli sul palco con il loro “Loud Kids on Tour 2022”. Il tour, organizzato e prodotto da VIVO Concerti, è atteso in sedici città europee con tutte le date già sold out.

Articolo di Chiara De Rosa

