Salih è il titolo del nuovo singolo di Elektra Nicotra

Da venerdì 29 ottobre è disponibile su tutti gli store digitali SALIH (Cardio), singolo estratto dal nuovo concept album in dialetto siciliano della cantautrice Elektra Nicotra in arrivo per il 2022 e prodotto da Giovanni “Giuvazza” Maggiore (Eugenio Finardi, Levante).

L’intero concept è composto da nove episodi musicali che narrano nove diversi sogni. La chitarra elettrica, i sintetizzatori ed il marranzano si fondono creando un nuovo sound sperimentale che attraversa la tradizione mediterranea guardando al futuro.

Così la cantautrice commenta il pezzo:

“Il folk non deve necessariamente essere ancorato al passato. Si possono mescolare suoni legati alla tradizione con sfumature più contemporanee. Salih mescola colori cupi a elementi di una natura misteriosa e fiabesca.

Salih, principe di un regno lontano, deve fuggire dalle guardie del re. È stato condannato a morte perché figlio illegittimo. Il protagonista, che non proviene dal pianeta Terra, fugge nella notte indossando un mantello di velluto pesante e scuro perché la sua pelle brilla di un dorato intenso.

Nel sogno, immagino di aiutarlo a nascondersi, ma temo di non riuscire a dargli una mano. I miei sospiri esprimono tutta la tensione”.

Con il videoclip di SALIH, Elektra Nicotra esordisce anche alla regia e racconta così la storia:

“Avevo in mente uno stile ben preciso, una scenografia e dei costumi. Mi è venuto spontaneo voler mettere insieme tutti gli elementi e provare a vedere come funzionavano tra loro. Realizzare il video è stata una sfida con me stessa: non volevo rappresentare l’estetica siciliana in modo classico o scontato. Da qui l’ambientazione di un salotto barocco in un bosco rigoglioso. I costumi hanno una connotazione vittoriana con riferimenti surrealisti: ne è un esempio il dissonante Batman retrò”.

A febbraio, Elektra Nicotra parteciperà a Casa Sanremo Live Box, contenitore per dare visibilità a giovani artisti emergenti, per suonare un suo pezzo dal vivo.