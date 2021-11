La ripartenza dei concerti: Kings Of Convenience dal vivo a Milano

Il Teatro degli Arcimboldi di Milano ha ospitato il 1° novembre 2021 il concerto dei Kings Of Convenience. Si è trattato del primo live in teatro a capienza massima da moltissimi mesi a questa parte, un evento che ha assunto un significato ancora maggiore rispetto a quello prettamente musicale (in ogni caso già decisamente importante di suo, visti gli artisti coinvolti).

Sono disponibili sul nostro profilo Instagram le foto della serata, di seguito la scaletta eseguita dai musicisti.

Comb My Hair

Ask for Help

Cayman Islands

Angel

Killers

Love Is a Lonely Thing

Fever

Mrs. Cold

24-25

Stay Out of Trouble

Rocky Trail

Boat Behind

Catholic Country

Misread

Homesick

Know How

I’d Rather Dance With You