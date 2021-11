Gli Slipknot pubblicano The Chapeltown Rag, il nuovo singolo

E’ disponibile su tutte le piattaforme streaming il nuovo singolo degli Slipknot: “The Chapeltown Rag” è il titolo della canzone che riporta la band di Corey Taylor agli onori delle cronache metalliche. Il brano sarà eseguito questa sera durante il concerto che il gruppo terrà nell’ambito della tappa di Los Angeles del Knotfest.

L’evento sarà disponibile in live streaming, i biglietti sono acquistabili a questo indirizzo.

Corey Taylor ha dichiarato: “È il classico pezzo in stile Slipknot. Ed è frenetico. Dal punto di vista dei testi, parla delle varie manipolazioni che possono verificarsi quando i social media incontrano i media stessi. E i diversi modi in cui queste manipolazioni possono cercare di spingerci in direzioni diverse, oltre al fatto che stiamo diventando tutti dipendenti da ciò, il che è molto, molto pericoloso“.

Photo – Alexander Gay