Riprogrammato nel 2022 il concerto degli Slipknot a Villafranca di Verona

E’ stato riprogrammato il concerto degli Slipknot al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. La band si esibirà quindi in Italia il 26 luglio 2022.



I biglietti precedentemente acquistati per la data del 27 luglio 2021 sono validi per il nuovo concerto. I biglietti sono in vendita su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com.

Live Nation Italia, promoter della data aggiunge:

Dopo aver scalato le classifiche internazionali con il loro sesto album We Are Not Your Kind, registrato dopo 5 anni di silenzio in studio, la band statunitense tornerà in Italia per un’imperdibile data. Era il 1999 quando gli Slipknot, con il loro debutto nel panorama musicale, uscivano dai confini convenzionali della musica rock: il mondo si rese subito conto che non aveva visto mai nulla di simile, ma che erano tutto quello di cui aveva bisogno. La loro costante evoluzione, il duro lavoro e la meritata affezione del pubblico hanno permesso alla rock band non solo di continuare ad esprimersi, ma anche di riscrivere la storia dell’heavy metal e del rock in generale.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di consultare le nostre FAQ alla pagina: https://www.livenation.it/show-updates

Il concerto è inserito nella rassegna Villafranca Festival organizzata da Eventi Verona srl in collaborazione con l’amministrazione comunale di Villafranca di Verona.

