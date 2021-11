The Retaliators: anteprima al Be Afraid Horror Festival

The Retaliators è un film che vede coinvolti numerosi nomi di spicco della scena musicale contemporanea, tra cui Five Finger Death Punch, Tommy Lee, Papa Roach, The HU, Ice Nine Kills ed Escape The Fate. La sinossi ufficiale recita: “In The Retaliators, un onesto pastore scopre un mondo sotterraneo oscuro e contorto mentre cerca risposte sul brutale omicidio di sua figlia”.

Il film è interpretato da Michael Lombardi (Rescue Me di FX), Marc Menchaca (Ozark di Netflix), Joseph Gatt (Game of Thrones di HBO) e Jacoby Shaddix (frontman dei Papa Roach, al debutto come attore). Bridget Smith e Samuel Gonzalez Jr. sono co-registi, con sceneggiatura di Darren Geare e Jeff Allen Geare. The Retaliators è la terza pellicolafirmata Better Noise Films, dopo il successo riscosso dal biopic sui Mötley Crüe “The Dirt” e “Sno Babies”.

Dopo essere stato presentato in anteprima mondiale lo scorso agosto all’interno del famoso festival horror britannico Arrow Video FrightFest, The Retaliators arriva in Italia attraverso il Be Afraid Horror Festival di Gorizia: il film verrà proiettato sabato 27 novembre alle ore 22:30, biglietti disponibili a questo link.