In uscita Padre e Madre, nuovo singolo di Denise Battaglia

E’ disponibile da oggi su tutte le piattaforme streaming il nuovo singolo di Denise Battaglia: “Padre e Madre” è il titolo della canzone della cantautrice, prodotta da Matteo Gentili presso Woodoo Sound Labs di Longiano, ed è il frutto di un lungo percorso interiore di riflessione sull’importanza delle proprie origini e di quanto queste possano influire sulle nostre scelte future.

Così la cantautrice commenta il pezzo: “Padre e madre è un brano che parla di libertà. Ho scritto questo pezzo immaginando di trovarmi di fronte a una “me bambina”: invitandola a non avere rimpianti, seguendo solo l’istinto e la passione. Se segui ciò che senti non puoi sbagliare. A prescindere dai risultati, è importante percorrere la via che più senti tua: guardandoti indietro potrai così affermare di aver fatto ciò che più credevi giusto in quel momento della vita. Parlo di un padre e di una madre, ma mi rivolgo alle figure adulte che in qualche modo guidano il bambino nella sua crescita”.