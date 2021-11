SZIGET FESTIVAL SVELA OLTRE 40 NOMI DELLA GRANDE LINE UP PREVISTA PER L’EDIZIONE 2022

Con le tante voci che danno la band britannica in studio per l’incisione di un nuovo album, gli Arctic Monkeys, una delle band più acclamate al mondo, saranno tra i pezzi pregiati della nuova line-up del Sziget Festival. Il quartetto di Sheffield, che si esibì anche nel 2018, ha già comunicato una serie di nuove date europee per il 2022. Il batterista della band, Matt Helders, ha rivelato che il prossimo album è in arrivo e probabilmente il seguito di ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ farà capolino proprio la prossima estate rendendo il Sziget una delle prime tappe dove la band proporrà i nuovi brani.



Dua Lipa è diventata una star senza confini, acclamata in ogni dove e porterà le sue hit sull’Island of Freedom. ‘Future Nostalgia’ – l’album con cui l’anno scorso ha vinto un Grammy, è il secondo lavoro in studio ed è l’album con la più lunga permanenza al primo posto su Spotify’s Global Album Charts grazie anche ai sui singoli ‘New Rules’e ‘One Kiss’. Sarà una delle artiste più attese della prossima edizione del Sziget.



I Kings of Leon di Nashville, sono una costante della line-up nei grandi festival ed è una presenza acclamata con il loro sound e il loro stile rock and roll. All’inizio del 2021 sono stati la prima band a pubblicare un album, “When You See Yourself” in formato NFT. Distribuito in tutto il mondo sarà parte importante del set che la band eseguirà sul main stage del Sziget 2022.



Tra i grandi nomi presenti nella prima lista comunicata dal Sziget per l’edizione 2022, troviamo il soul superstar scozzese Lewis Capaldi, il rapper Little Simz, il talentuoso DJ / Producer Caribou, una delle icone dell’elettronica Jon Hopkins, la tanta attesa super rapper Newyorkese Princess Nokia, poi lo svedese Yung Lean, il rapper belga Stromae, il sofisticato Floating Points, DJ Honey Dijon, Woodkid, Jungle, e tantissimi altri ancora.