Leisure, un collettivo che sa come creare reali emozioni

I Leisure ci presentano il loro nuovo album – Sunsetter – in uscita il 3 dicembre che raccoglie i due precedenti ep, ‘Side A’ e ‘Side B’, a cui si aggiungono dei nuovi brani – ‘Dipping and Diving’ e ‘Be With You’ – per portare a termine un viaggio musicale in cui il collettivo realizza il desiderio di pubblicare una collezione di tracce che creano reali emozioni in loro. Loro sono davvero un collettivo più che una band, arrivano dalla Nuova Zelanda e il loro mondo musicale non si pone limiti. Spaziano dall’R&B all’Hip Hop fino al Funky Pop con beat travolgenti ed accenni Dancefloor. Questo li porta ad avere un suono unico e distintivo con oltre 300 milioni di streaming, numerose collaborazioni tra cui quella con Goldlink, concerti in tutto il mondo, comprese le performance al Great Escape.

Come nasce l’idea di intitolare il vostro nuovo album “Sunsetter”?

Credo che Jaden l’abbia inventato mentre rifletteva tranquillo con un drink. Il resto di noi ha subito pensato che si adattasse perfettamente.

In questo album troviamo un viaggio di suoni e testi che prendono vita con la pubblicazione dei vostri due EP nel 2020: Side A e Side B. Perché sono solo due i brani inediti che regalate ai vostri fans?

Ci vuole molto tempo per fare un disco. Piuttosto che rimanere in silenzio per due anni e poi farlo uscire, abbiamo voluto coinvolgere i fan nel processo. Le cose si muovono così velocemente in questi giorni nel mondo creativo e c’è molta pressione per essere aggiornati e stare al passo con i contenuti, oltre a creare qualcosa di valido.

Cosa vi portate dietro dai vostri lavori precedenti e cosa avete lasciato indietro?

Direi che è più un insieme di decisioni inconsce, non ne abbiamo mai discusso veramente ma sento che siamo sulla stessa frequenza. C’era qualcosa di puro e nel momento del nostro primo disco, e qualcosa di leggermente più serio (non sono sicuro che più scuro sia il termine giusto?) nel nostro secondo. Penso che abbiamo voglia di tornare di nuovo a quel flusso più semplice che abbiamo sentito facendo il primo disco.

Per voi fare musica insieme è un’esigenza perché prima di essere un collettivo siete molto amici tra di voi. Questo influenza la vostra musica e le vostre composizioni?

Sicuramente. Quando scriviamo insieme lasciamo i nostri ego alla porta, portiamo dentro 100% amore e rispetto. Questi ragazzi sono alcune delle persone più talentuose che conosco e apprezzo ogni minuto che ho per imparare da loro.

Ognuno di voi ha, probabilmente, un ruolo diverso e un diverso background alle spalle. La musica vi mette d’accordo o ascoltate generi differenti?

Di sicuro d’accordo. Si ritorna a quella cosa del rispetto. Apprezziamo davvero l’individualità dell’altro e ci nutriamo delle idee e delle prospettive altrui.

Guardando il video di Take You Higher / Mesmerised sembra di guardare un film, in formato super panoramico, date molta importanza alle immagini che accompagnano la vostra musica?

È vero! A volte è anche meglio tenerlo un po’ vago, permette alle persone di attribuire il significato da sole e fare le loro connessioni; così si sentono più parte del processo.

Brani, suoni e testi fatti per durare, tutto corre veloce ma non la vostra musica. Cos’è per voi il music business, visto che per altro, siete musicisti pluripremiati e con più di 300 milioni di streaming?

Il mondo si muove troppo velocemente in questi giorni; abbiamo solo trovato un ritmo che ci piace.

È vero che l’idea del super gruppo nasce dopo aver fatto delle sessioni musicali casuali durante una vacanza su un’isola?

Vero! Tecnicamente la NZ è un’isola? È stata opera di Jadens. Eravamo tutti esausti dei nostri progetti musicali individuali e quelle sessioni di scrittura erano un’occasione per tornare alle basi.

Got It Bad è stato inserito nella serie americana You, vi piacerebbe scrivere un’intera colonna sonora?

Sarebbe una sfida divertente!

Il vostro paese è il primo dei miei sogni per un viaggio. È un luogo magico. Nei tempi che stiamo vivendo, come dicevamo prima, dove tutto corre e poco resta, cosa vuol dire fare musica in Nuova Zelanda?

Sento che noi in NZ siamo sempre stati osservatori naturali a causa della nostra posizione fisica come outsider. Siamo seduti tra il Commonwealth e il modo americano di fare le cose, forse ottenendo più una visione a volo d’uccello delle cose. Ma a volte, essendo un osservatore, ci si può dimenticare di partecipare.

