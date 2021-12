Mad Cool 2022 completa la sua line-up

Mad Cool Festival aggiunge 11 nuovi artisti a quelli già confermati: Jack White, Stormzy, London Grammar, Guitarricadelafuente, Two Door Cinema Club, Local Natives, Alec Benjamin, Mura Masa, Alfie Templeman, Modest Mouse e Folamour. Con queste nuove band, Mad Cool Festival completa la line-up per il 2022 in assenza delle band vincitrici di Mad Cool Talent by Vibra Mahou 2021 e 2022.

Folamour sostituirà Yaeji venerdì e Local Natives sostituirà Sylvan Esso sabato, che per motivi di programmazione non potrà essere presente in questa edizione.

Come già annunciato lo scorso ottobre, il festival aggiunge un giorno in più per festeggiare il suo quinto anniversario, sarà il 6, 7, 8, 9 e 10 luglio 2022 e domenica ha ancora un prezzo speciale per i biglietti di accesso generale (vedi chi può beneficiarne qui).