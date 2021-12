Frada ha pubblicato, il 19 novembre, il nuovo singolo: “Perché mi guardi così” al primo ascolto può sembrare un pezzo puramente pop, ma nasconde la rabbia di subire quel tipo di sguardo giudicante proprio da chi ci dovrebbe amare. Prodotto da Kyv e già disponibile in presave, “Perché mi guardi così” esce dopo “Mosca” e “30 in hotel” e invita a ignorare le critiche non costruttive, fonte di paranoie inutili e dannose per la propria salute mentale.

Francesco D’Agostino, in arte FRADA, classe 2000 e originario della provincia di Avellino, coltiva la passione della musica sin da bambino grazie anche al fratello Giovanni, che lo ha avvicinato al mondo del classic rock e dell’hip hop. A 17 anni inizia a scrivere e pubblicare i primi pezzi al piano. Nel 2019 riscuote un discreto successo con il brano “Felpa blu” (prodotta da Axel Neiz) che ha raggiunto ormai mezzo milione di stream tanto da permettergli di esibirsi dal vivo in apertura ai concerti di Franco126 e Venerus. Nel giugno 2021 pubblica il suo primo singolo, “Mosca”, con Polydor/Universal Music, seguito da “30 In Hotel”, uscito a settembre.

Prima cosa: la copertina. Hai gli adesivi sul viso. E’ una presa in giro della trap o semplicemente ci stavano bene? (io ti ho avvertito che chiedo cose improbabili).

L’idea degli adesivi è di Alessio Panichi, autore dello shooting, non è assolutamente una presa in giro della trap anche perché io ne ascolto tantissima e sono fan del genere.

“Perché mi guardi così” a primo ascolto sembra un pezzo pop, ma in realtà è pieno di rabbia. Perché a volte è proprio chi amiamo che “ci guarda così” e ci fa sentire “sbagliati”. Come affronti questa cosa al di fuori della canzone?

Ad oggi, per fortuna, mi sono circondato di persone che mi apprezzano per come sono. In passato però non era così e quel tipo di rapporto tossico sicuramente non fa bene alla crescita personale.

Credo che il tema che tocchi sia fondamentale, e non solo per le nuove generazioni. L’idea con cui cresciamo è che siamo “sbagliati”, non diversi. E, se essere diverso va bene, essere “sbagliato” è un errore. Da dove nasce questa insicurezza che ci portiamo dietro manco fosse uno zaino, secondo te?

L’insicurezza nasce, almeno secondo me, dal non avere un posto nel mondo e un qualcosa che ti rende speciale. Io ho trovato la chiave di svolta nella musica e invito chiunque ad inseguire un sogno o una passione che renda liberi e sicuri di sé.

Domanda tecnica: come promuoverai la tua musica? Hai già qualcosa in programma?

Sicuramente inventerò qualcosa, per ora è uscito il video ufficiale dell’ultimo singolo che vi invito a vedere perché abbiamo fatto un lavoro assurdo…

Hai scritto “Felpa blu”, nelle foto sei tutto blu. Che c’è fra te e il blu che mi sfugge?

Siamo circondati dal blu, lo cito spesso inconsciamente perché mi piace il suono della parola e poi guardare il cielo mi mette una certa pace.

