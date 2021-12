Enrico Brignano, satira contemporanea e comicità come un fiume in piena

In mancanza di un numero adeguato di concerti, ogni tanto è bello anche andare al teatro per gustarsi l’atmosfera di uno spettacolo dal vivo. E quale migliore occasione dell’esilarante show di Enrico Brignano, “UN’ORA SOLA VI VORREI“, tenutosi lo scorso 7 dicembre al Teatro Europauditorium di Bologna.

Lo spettacolo è uno dei tanti recuperi trascinati dal 2020 ad oggi e, come molti, riadattato ad un presente post-COVID. “UN’ORA SOLA VI VORREI“, inizialmente, avrebbe dovuto ripercorrere il passato dell’artista in una carrellata di ricordi con il tempo come fil rouge dei vari tempi scanditi da stacchetti del corpo di ballo. Questa parte ora occupa solo la seconda metà dello show durante la quale si vede il Brignano che mi aspettavo comico, teatrale, istrionico e divertente. La vera sorpresa invece è la prima ora in cui l’artista romano calca le scene con un lungo monologo molto attuale sulla situazione odierna costellata da no-vax, medici/influncer, opinionisti/tuttologi e presentatori televisivi che si sostituiscono alla guida del Paese nei momenti più drammatici.

Brignano è un fiume in piena di comicità e di vera satira, come non se ne vedeva da tempo, da tantissimo tempo. Non fa prigioniere ma travolge tutto e tutti con nomi e cognomi fotografando un presente assurdamente più drammatico dei mesi del lock down, del cui ricordo sembra non essere rimasto nulla nella mente degli italiani che se ieri piangevano i morti di un Paese in ginocchio, oggi cercano di dare il colpo di grazia rifiutando i vaccini così largamente agognati meno di un anno fa.

Non voglio volutamente descrivervi in maniera approfondita il carattere delle battute per non togliervi il gusto di andarlo a vedere e di rimanere piacevolmente sorpresi come è successo a me.

“UN’ORA SOLA VI VORREI” è uno spettacolo che mi sento di raccomandare caldamente per ridere a crepapelle ma anche per riflettere sulla direzione che abbiamo deciso di intraprendere. E soprattutto perché il politicamente scorretto è senza dubbio l’unico modo di fare della satira degna di questo nome.

Avrete ancora modo di vederlo da oggi e fino al 12 al Teatro Verdi di Firenze e l’ultimo dell’anno con “FATTO TRENTA… FACCIAMO 31” all’Auditorium Conciliazione di Roma.

Gli spettacoli di Enrico Brignano sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti.