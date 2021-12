The Slow Readers Club, la band inglese crede nella capacità della musica di guarire davvero

The Slow Readers Club, la band di Manchester, è tornata con il nuovo singolo Tell No Lies. Uscito a settembre è un potente inno alternativo messo sul mercato giusto in tempo per il loro tour britannico. Parlando della traccia, il frontman Starkie osserva: “La canzone parla della capacità della musica di trasportarti da qualche altra parte, facendo sparire tutte le tue ansie per tre minuti buoni. Il testo si allontana consapevolmente dai nostri lavori più introspettivi, esistenziali e carichi di sventura con cui siamo fatti conoscere. Sembra che il mondo abbia bisogno di melodie allegre in questo momento, dato che la vita reale è già stata abbastanza desolante“.

Il 16 febbraio 2022 ci faranno ascoltare i loro brani dal vivo, al Biko di Milano, dove, in apertura, avremo il piacere di saltare sottopalco con i potenti October Drift. È sicuramente un momento di grazia per il rock britannico, ma questa band vale la pena di essere conosciuta in maniera più approfondita e, soprattutto, di essere ascoltata dal vivo.

Avete dichiarato che Tell No Lies è un brano diverso dal solito, allegro. La musica può davvero tornare a ridarci la serenità?

La canzone parla della capacità della musica di guarire davvero – che sia semplicemente attraverso la distrazione impegnandosi con una melodia edificante o l’empatia dove ci si connette con i testi. Ma la canzone esamina anche il ruolo degli artisti che offrono semplici slogan in musica per affrontare problemi complessi. Il personaggio del guaritore nel video e nel testo rappresenta questo pensiero.

In Inghilterra come in Italia, il Covid è stato devastante, poche tregue e molti picchi di contagi. Avete rimandato il tour e siete usciti con un nuovo incredibile singolo. Durante il lockdown avete pubblicato un album giusto?

Sì, quando il Covid ha colpito per la prima volta e siamo stati costretti a rimandare il nostro tour, avevamo appena avuto un album in top 10 nel Regno Unito, quindi non essere in grado di farlo è stato difficile da accettare. Era la stessa cosa per tutti nella musica e nell’intrattenimento, naturalmente, e molte altre industrie avevano subito un po’ un colpo, quindi ci si arrangia come meglio si può. Abbiamo usato il tempo in cui saremmo stati in tour per impegnarci con il nostro pubblico in modi diversi, abbiamo iniziato a fare versioni lockdown dei nostri vecchi brani in cui ognuno di noi suonava le proprie parti in remoto, il che è stato utile per mantenerci lucidi e abbiamo anche fatto alcuni spettacoli in streaming. Lavorare in quel modo ci ha portato a scrivere in remoto e il nostro album ’91 Days in Isolation’ è stato un prodotto di tutto questo. Ha fatto nascere del materiale dal suono diverso per noi, alcuni brani più delicati che non avrebbero potuto farcela attraverso il normale processo di scrittura delle canzoni, in cui noi facciamo delle jam session in una stanza.

Che altro è successo nelle vostre vite in questi 2 anni di pandemia che secondo voi vi ha cambiato profondamente?

James e Kurtis hanno entrambi avuto dei figli, quindi questo probabilmente conta come il più grande cambiamento nelle nostre vite personali. Abbiamo anche dovuto adattarci e accettare lavori al di fuori della musica, ma penso che siamo orgogliosi di essere sopravvissuti a questo periodo come band, sono sicuro che molte band e altri nell’industria l’avranno chiamato “quel giorno”. È stato bello uscire e girare finalmente il Regno Unito a settembre e ottobre di quest’anno.

Un giovane artista ha scritto un brano “Somewhere” dove afferma che ognuno di noi ha un posto da qualche parte dove sarà felice. Ne avete uno o lo state ancora cercando?

Alcuni giorni sono felice, altri no – e le mie circostanze personali possono essere ampiamente coerenti. Mi aspetto che sia così per tutti. Penso che aspettarsi una felicità costante non sia realistico, ma la musica è certamente uno sfogo catartico. Se non l’avessi, mi aspetterei di essere più costantemente infelice, ah 🙂

La vostra nuova canzone recita: “Guеss that’s all we’ll ever be, just a little child. A simple song, can set you free”. Esiste davvero la libertà?

No, probabilmente no, credo che tutti noi acconsentiamo a un certo grado di confinamento mentale e fisico. Ma ci sono momenti nella vita in cui ci si può sentire liberi, e la musica spesso gioca un ruolo in questo.

Questo singolo sarà la chiave per un album diverso e meno intimista dai brani ai quali ci avete abituato?

Il prossimo album è ancora in fase di scrittura, direi che ci sono altri brani più leggeri rispetto alla nostra produzione precedente, ma ce ne sono anche alcuni che sono più in linea con gli album precedenti. Musicalmente e melodicamente siamo sempre stati edificanti, ma liricamente siamo stati piuttosto introspettivi. Non sono ancora sicuro di come saranno i testi del prossimo disco, ma sto cercando di esplorare temi più positivi e allo stesso tempo essere autentici.



La vostra popolarità cresce di giorno in giorno, siete molto apprezzati, proviamo a conoscervi più da vicino.

Come siete arrivati alla formazione attuale?

James e Neil (il nostro batterista originale) hanno formato una band chiamata Omertà con il loro compagno di scuola Nick Moylan. Ho fatto un’audizione per quella band e siamo andati abbastanza bene pubblicando alcuni singoli ben accolti e abbiamo avuto una discreta radio. Ma la cosa finì e io e James decidemmo di portare avanti un nuovo progetto che chiamammo The Slow Readers Club. Mio fratello Kurt si unì a noi alla chitarra e più tardi il suo amico David si unì a noi alla batteria.

Il tour è iniziato il 25 settembre, come è stato tornare sul palco ma, soprattutto, tornare in tour e poter viaggiare?

Brillante ma anche diverso dai soliti tour perché lo spettro del Covid era ancora presente, non siamo stati in grado di uscire e vedere i fans dopo i concerti come facciamo spesso, per esempio. Ma essere sul palco è stato fantastico, e la connessione era ancora lì con la folla. È stato fantastico suonare le nuove canzoni dal vivo e vedere la gente rispondere per la prima volta.

“Bring out the faith healer mend brittle bones that I may fly”. È quindi arrivato il tempo di spiccare il volo come cantate in Tell No Lies?

Siamo pronti a volare, in attesa di un buon vento.

THE SLOW READERS CLUB – open act October Drift

28 ottobre 2021 – Biko – Milano

Biglietto: € 10,00 + prev.

Ingresso con tessera Arci.



info su www.bpmconcerti.com