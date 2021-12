I Litfiba annunciano l’ultimo tour: “La celebrazione gioiosa della nostra carriera”

I Litfiba hanno annunciato L’Ultimo Girone. Questo il nome del tour 2022 che vedrà la band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli esibirsi dal vivo per l’ultima volta, per celebrare una carriera durata oltre 40 anni e una delle realtà più eccellenti del Rock italiano.

10 milioni di copie vendute, migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo, un inequivocabile impegno sociale sostenuto in molte canzoni oltre a battaglie civili/ambientali e sui diritti umani rivendicate con orgoglio: questo sono i Litfiba, un gruppo che ha segnato la storia musicale del nostro Paese incidendo dischi artisticamente eccezionali come “17 Re” e “Litfiba 3“, oltre ad aver raggiunto la massima notorietà a inizio anni Novanta grazie ad album come “El Diablo“, “Terremoto” e “Spirito”, arrivati al pubblico generalista in maniera massiccia.

La reunion del 2010 è rimasta un momento indimenticabile per diverse generazioni di fan, mentre i tour celebrativi della “Trilogia del Potere” e della “Tetralogia degli Elementi” degli anni dieci, hanno consolidato la leggenda del gruppo toscano.

In una conferenza stampa svoltasi tra mascherine, Green Pass e ovvie misure di sicurezza sanitarie, Piero e Ghigo sono apparsi emozionati e felici nel raccontare ai giornalisti la scelta di fermarsi celebrando al meglio una carriera straordinaria.

Piero Pelù ha voluto essere chiaro fin dal principio: “Non vogliamo che rimanga un’idea nostalgica e triste di questo annuncio: siamo felici, appagati, non vogliamo essre attaccati alla poltrona e vogliamo lasciare spazio agli altri; ed è per questo che abbiamo deciso di fare un’ultima festa, di salire sul palco davanti alla nostra gente e suonare i nostri pezzi migliori. Non avremmo mai pensato nel 1980, quando ci siamo incontrati per la prima volta, di aver la possibilità di vivere una carriera simile, di incidere così tanti album e fare concerti in ogni parte del mondo.”

Gli fa eco Ghigo: “Abbiamo avuto una carriera bellissima, vogliamo festeggiare insieme al nostro pubblico e lasciare che rimanga il mito dei Litfiba dopo quest’ultimo tour.”

I biglietti per i concerti dell’Ultimo Girone saranno disponibili da oggi, 13 dicembre 2021, sui circuiti di vendita Ticketone e Ticketmaster. Di seguito le date confermate.

LITFIBA – L’ULTIMO GIRONE, le date dei concerti:

26 e 27 aprile 2022 – PADOVA – Gran Teatro Geox

03 e 04 maggio 2022 – NAPOLI – Casa Della Musica

10 e 11 maggio 2022 – ROMA – Atlantico Live

16 e 17 maggio 2022 – FIRENZE – Tuscany Hall

24 e 25 maggio 2022 – MILANO – Alcatraz

Ghigo ricorda i traguardi raggiunti dalla band ma anche le difficoltà vissute: “Abbiamo venduto 10 milioni di dischi, un numero che con tutto il rispetto è inarrivabile oggi, abbiamo fatto anni di gavetta e quando uscirono i nostri primi album non ci furono molte critiche positive anzi! Oggi ci dicono che “17 Re” è un capolavoro ma all’epoca non venne molto considerato.”

Piero prosegue: “Siamo sempre stati una band scomoda, anzi non ci tiravamo mai indietro quando potevamo dare fastdio. Abbiamo avute denunce di ogni tipo ma siamo rimasti sempre noi stessi. Abbiamo vissuto un’era discografica irripetibile, gli anni Ottanta e i Novanta non sono minimamente paragonabili a oggi, ci siamo resi conto che il mondo è oramai cambiato, specialmente in questi ultimi due anni, anche per questo abbiamo deciso di celebrare a dovere una lunga carriera in cui siamo riusciti a sperimentare, evolverci e anche osare sempre, penso che non abbiamo mai fatto un disco uguale a quello precedente, prendendoci anche dei rischi.”

Ghigo: “Esatto, abbiamo sperimentato sulla nostra pelle cosa volesse dire cercare sempre di fare quello che volevamo senza insistere su un filone stabilito.”

Piero: “Abbiamo anche litigato, anzi lo facevamo in continuazione, ci siamo separati, capiamoci a noi gli Oasis ci fanno un baffo a livello di litigate e separazioni.”

Come celebrare quindi al meglio 13 album in studio e oltre 40 anni di carriera? Piero risponde così: “Mettendo in piedi un concerto dove suoneremo tantissimo, cambieremo 7/8 pezzi nella scaletta perchè abbiamo una quantità di materiale tra cui selezionare che fa spavento.”

Ghigo aggiunge: “Ci saranno anche molti ospiti insieme a noi, certamente Maroccolo e Aiazzi che hanno fatto parte della band sin dagli inizi. Ci stiamo lavorando e vedremo di coinvolgere molti amici.”

Ultimo tour ma non ultimo concerto per i due musicisti. Piero: “Cosa faremo dopo? I musicisti, semplicemente chiuderemo il sipario sui Litfiba ma non per questo smetteremo di far musica.”

Ghigo: “Io continuerò a fare quel che ho fatto per tutta la mia vita. Jimmy Page e Robert Plant hanno fatto uscire dei dischi bellissimi anche dopo la fine dei Led Zeppelin…”

L’impegno sociale non sarà messo da parte nemmeno in questa ultima tournée. Piero: “Le Istituzioni non sono intervenute minimamente per tutelare chi fa musica dal vivo. Ci sono migliaia di partite iva legate alla musica che non hanno ricevuto aiuti. Il circuito dei piccoli club è in crisi e molti locali non riapriranno più. Questa è una perdita enorme e una battaglia che vogliamo portare avanti e su cui non abbiamo nessuna intenzione di mollare.”

Durante il tour dell’addio, che prenderà il via il prossimo 26 aprile 2022 da Padova, I Litfiba saranno accompagnati sul palco da: Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso.

Credit foto: Riccardo Piccirillo