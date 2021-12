Area Sanremo – Conosciamo meglio Senza_Cri

SENZA_CRI, brindisina del 2000, si trasferisce a Milano all’età di 19 anni e avvia una collaborazione con Demetrio Sartorio e Carlo Giardina presso Bach Studio. Ad agosto 2021 pubblica il singolo “TU SAI” (UTO Publishing) e si esibisce lo stesso mese come opening act di Teresa De Sio nella rassegna “Tenco Ascolta” a Metaponto. Ad ottobre si esibisce dal vivo nella serata conclusiva del Premio Tenco 2021 al Teatro Ariston di Sanremo. Sarà in gara con il brano “A me”.

Ciao, iniziamo parlando un po’ di te e del tuo progetto musicale. Chi sei e cosa ti porta fino qui?

Mi chiamo Cristiana Carella, in arte senza_cri. Ho 21 anni, vengo da Brindisi e vivo a Milano da 4 anni. La musica è con me da sempre e da quando ho incontrato il mio produttore abbiamo avviato questo progetto musicale che mi ha condotto fin qui.

Domani parteciperai alla finale di Sanremo Giovani in onda su Rai1, in prima serata dal Teatro del Casinò di Sanremo, e la tua vita artistica potrebbe avere una svolta importante. Come la stai vivendo, come ti stai preparando, e cosa ti aspetti succeda dopo in caso di vittoria?

La sto vivendo con entusiasmo ed energia positiva, mi sto impegnando tanto e sto lavorando sodo. Qualora passassi sarebbe una grande gioia e un nuovo punto di partenza, darei il massimo anche in quell’occasione.

Cosa pensi di fare nel caso non fossi tra i finalisti?

Se non dovessi essere tra i finalisti continuerei con la musica e chissà cosa avrà in mente il mio team! Sicuramente organizzeremo un tour, usciranno nuove canzoni e poi lo scopriremo. Intanto io spero di vincere.

Di cosa parla il tuo brano, e come nasce, con chi l’hai realizzato?

Il mio brano parla di me e delle mie insicurezze, di come ho imparato ad amarmi. È una storia che riguarda ciascuno di noi. È scritto da me (melodia e parole) e prodotto da Matteo Urani in arte KaleidoCloud.

Se tra un anno ti dovessero proporre di realizzare una collaborazione con l’artista dei tuoi sogni, con chi vorresti che fosse e cosa ti lega a questo artista?

È una bella domanda! Tanti sono gli artisti che stimo, molti purtroppo non ci sono più. In Italia mi piacerebbe tanto collaborare con Renato Zero, è poliedrico e unico allo stesso tempo e una cosa che mi lega a lui è sicuramente l’amore per la vita.

Cosa vuoi dire a tutti i giovani artisti che vogliono intraprendere questo percorso?

Credeteci sempre e non mollate mai! Bisogna avere determinazione e coraggio, il mondo è fatto di sconfitte e di vittorie, non bisogna mai perdersi d’animo.

