Area Sanremo – Conosciamo meglio Vittoria

VITTORIA è nata nel 2003 e fin da giovane partecipa a manifestazioni canore che l’hanno fatta crescere artisticamente, fino a portarla nel 2019 al Cantagiro dove vince nella categoria “New Voice”, aggiudicandosi la realizzazione di un brano in studio di registrazione. Avviene così l’incontro con il suo attuale produttore artistico Mirko Mangano con il quale comincia il suo percorso artistico professionale, arrivando al primo contratto discografico con l’etichetta Rusty Records. Sarà in gara con il brano “California”, da lei scritto.

Ciao, iniziamo parlando un po’ di te e del tuo progetto musicale. Chi sei e cosa ti porta fino qui?

Sono Vittoria Sarti, in arte VITTORIA e ho 18 anni. Sono una studentessa, ma amo anche cantare e scrivere canzoni.

Fino a qui mi porta la mia voglia di esprimermi e la grande concentrazione che metto in tutto ciò che faccio, ma soprattutto sono qui grazie al supporto del mio team e della mia famiglia, che hanno un ruolo davvero centrale nella mia arte.

Domani parteciperai alla finale di Sanremo Giovani in onda su Rai1, in prima serata dal Teatro del Casinò di Sanremo, e la tua vita artistica potrebbe avere una svolta importante. Come la stai vivendo, come ti stai preparando, e cosa ti aspetti succeda dopo in caso di vittoria?

Sono pienamente consapevole che la finale di Sanremo Giovani sarà una grande opportunità per tutti gli artisti che si esibiranno quella sera.

In questi giorni poco prima della finale l’ansietta c’è, ma penserò solamente a dare tutta me stessa su quel palco, che è la cosa più importante. In caso di vittoria, sarebbe un’emozione immensa ed una motivazione in più a impegnarmi al massimo in questa mia passione.

Cosa pensi di fare nel caso non fossi tra i finalisti?

Nel caso non passassi sarebbe comunque una vittoria. La cosa più importante per un artista emergente è farsi sentire, e già durante la finale la visibilità sarà alta.

Assolutamente non bisogna arrendersi e continuare per la propria strada, perché Sanremo Giovani è considerabile come una tappa del proprio percorso artistico e non come un punto di arrivo. Per me nello specifico, sarà un punto di partenza.

Di cosa parla il tuo brano, e come nasce, con chi l’hai realizzato?

Il brano che porterò alla finale, dal titolo “California”, racconta del mio rapporto dualistico con l’arte, la quale mi accompagna da tutta la vita. Una relazione cruda in cui la scioltezza e la raffinatezza si mescolano portandomi in una dimensione tutta mia.

Se tra un anno ti dovessero proporre di realizzare una collaborazione con l’artista dei tuoi sogni, con chi vorresti che fosse e cosa ti lega a questo artista?

Sono tanti gli artisti del mio cuore, e purtroppo alcuni di loro sono attualmente defunti, però un artista che mi ha sempre affascinata in questi ultimi anni è Anderson Paak.

Un artista internazionale come lui è molto interessante, usa delle sonorità pazzesche e ha un’apertura musicale strabiliante.

Inoltre la sua musica ha influenzato molto il modo di approcciarmi alla mia.

Cosa vuoi dire a tutti i giovani artisti che vogliono intraprendere questo percorso?

Agli artisti che vogliono intraprendere questo percorso dico solo una cosa: provateci. Sempre. Se si è un talento o la musica la si ha nel sangue, c’è sempre una porta da sfondare per accendere i riflettori su quello che si ha da proporre. È importante cercare di raschiare via la paura di essere se stessi. Però nulla viene da sé, ci vuole anche molto impegno e molta dedizione nel curare e accrescere la propria arte.

www.area-sanremo.it

www.instagram.com/areasanremo

www.facebook.com/areasanremo.official