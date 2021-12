Area Sanremo – Cosciamo meglio Littamè

LITTAMÈ nasce nel 1996 a Monselice (PD) e fin da piccola si avvicina al mondo della musica. A 16 anni inizia a prendere lezioni di canto e da quel momento si esibisce in serate ed eventi della sua zona, finché nel 2020 sente l’esigenza di raccontarsi e comincia a scrivere le proprie canzoni. A giugno 2021 si aggiudica un posto tra i primi 6 artisti al “Fatti Sentire” Festival in onda su Rai2. Sarà in gara con il brano “Cazzo avete da guardare”, scritto da lei insieme a Stefano Paviani e Laguna che ne hanno curato anche la produzione.

Ciao, iniziamo parlando un po’ di te e del tuo progetto musicale. Chi sei e cosa ti porta fino a qui?

Sono Littamè, una giovane ragazza che sogna fin da piccola di poter fare la cantante e che porta avanti con determinazione questo obiettivo. Fin qui mi porta la mia tenacia, il fatto di sapere di aver qualcosa da dire e di volerlo fare tramite la musica.

Domani parteciperai alla finale di Sanremo Giovani in onda su Rai1, in prima serata dal Teatro del Casinò di Sanremo, e la tua vita artistica potrebbe avere una svolta importante. Come la stai vivendo, come ti stai preparando, e cosa ti aspetti succeda dopo in caso di vittoria?

Non ho aspettative particolari. Sono pronta e ho voglia di affrontare tutto questo, l’adrenalina c’è e mi sto preparando al meglio alla serata di domani.

Cosa pensi di fare nel caso non fossi tra i finalisti?

Nel caso in cui fossi tra i 2 che poi approdano a Sanremo Big? Piango, per prima cosa! Dopo respiro e mi preparo come si deve.

Di cosa parla il tuo brano, e come nasce, con chi l’hai realizzato?

L’ho realizzato con Stefano Paviani e Laguna, nel suo studio, e parla del fatto che spesso purtroppo le persone vengono giudicate senza che si conosca realmente la loro storia. Ognuno, secondo me, ha il diritto di vivere la propria vita come meglio crede (ovviamente nel rispetto degli altri), senza sentirsi costantemente il dito puntato addosso.

Se tra un anno ti dovessero proporre di realizzare una collaborazione con l’artista dei tuoi sogni con chi vorresti che fosse e cosa ti lega a questo artista?

Senza pensarci due volte direi Elisa. La prima canzone che ho cantato di fronte ai miei genitori quando ero piccola è stata “Gli ostacoli del cuore”, il primo concerto a cui ho assistito è stato quello di Elisa, ho praticamente consumato uno dei suoi CD e ogni volta che la vedo sul palco in TV mi fa capire che genuinità, nel mondo della musica, si possa raggiungere.

Cosa vuoi dire a tutti i giovani artisti che vogliono intraprendere questo percorso?

Un piccolo consiglio che ho seguito anche io è: se volete fare questo nella vita, non mollate mai, perché se ci credete prima o poi il vostro momento arriva.

