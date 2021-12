Area Sanremo – Conosciamo meglio Destro

DESTRO ha compiuto da poco 19 anni ed è pugliese, nato precisamente a Leverano in provincia di Lecce e tra le sue esperienze vanta una finale al prestigioso Premio Lunezia nella quale ha ricevuto il premio speciale Radio Bruno e conosciuto il suo produttore, con il quale ha iniziato il suo percorso discografico pubblicando a giugno il singolo “Limited Edition” su etichetta Beat Sound. Sarà in gara con il brano “Agosto di piena estate”, scritto insieme al suo produttore Beppe Stanco.

Ciao, iniziamo parlando un po’ di te e del tuo progetto musicale. Chi sei e cosa ti porta fino qui?

Ciao! Io sono Destro. Il mio progetto musicale è semplice e complicato proprio come me. Mi ritengo un cantautore anche se i miei gusti musicali vanno dal cantautorato storico a quello moderno.

Tra pochissime ore sarai in prima serata su Rai1 per la finale di Sanremo Giovani e la tua vita artistica potrebbe avere una svolta importante. Come la stai vivendo, come ti stai preparando, e cosa ti aspetti succeda dopo in caso di vittoria?

Sono emozionantissimo, non vedo l’ora di esibirmi su quel palco che ha visto nascere il Festival di Sanremo.

Cosa pensi di fare nel caso non fossi tra i finalisti?

Se non dovessi avere l’opportunità di andare all’Ariston tra i big, sicuramente lavorerò ad un progetto discografico che mi rappresenti e che possa essere all’altezza. Stiamo già lavorando al mio primo progetto sia live che in studio che mi permetterà di mettere un primo tassello a quella che sarà la mia carriera artistica. Sono felice, in oltre, di avere in torno a me persone che credono tanto di questo progetto e che sono sempre pronte ad aiutarmi.

Di cosa parla il tuo brano, e come nasce, con chi l’hai realizzato?

“Agosto di piena estate” nasce non molto tempo fa e racconta di una relazione finita a causa di un tradimento o mancanza di fiducia. Qui uno dei due partner inizia a vivere un’estate come se fosse un inverno, ma per fortuna alla fine della canzone arriverà una nuova estate da vivere per lui o per lei. Questa canzone l’ho realizzata con il mio produttore Beppe Stanco che si è occupato di darle un vestito in modo attento e delicato lasciando spazio al testo che ho scritto.

Se tra un anno ti dovessero proporre di realizzare una collaborazione con l’artista dei tuoi sogni, con chi vorresti che fosse e cosa ti lega a questo artista?

Sicuramente Levante perché sono sempre stato un suo grande ammiratore e sogno da sempre una collaborazione con lei.

Cosa vuoi dire a tutti i giovani artisti che vogliono intraprendere questo percorso?

Questo è un percorso bellissimo, emozionante ma allo stesso tempo difficile, in realtà lo dico anche a me stesso e se non dovesse andare bene… mai gettare la spugna.

www.area-sanremo.it

www.instagram.com/areasanremo

www.facebook.com/areasanremo.official