Tommy Kuti si mette letteralmente a nudo per il suo nuovo single Onlyfans

Tommy Kuti stavolta fa decisamente parlare di sè.

L’artista e personalità del web afro italiana ha infatti pubblicato il video del suo nuovo singolo, ONLYFANS, per l’appunto sull’omonima piattaforma. Onlyfans (per chi non dovesse ancora esserne al corrente) è fondamentalmente un social dove i creator vendono contenuti espliciti e i loro abbonati possono accedere a foto e video senza censure. Il sito non tratta solo di questo, ma è il principale motivo della sua fama e dell’ampia utenza specialmente negli ultimi due anni. È per questo motivo che suscita se non altro sorpresa la decisione di Kuti, dall’idea dei creative director Giulia Ricciardi e Pas Frezza, di pubblicare il video ufficiale del suo singolo (ovviamente senza censure) su Onlyfans aggiungendo ironicamente “Dicono che un vero artista debba sapersi mettere a nudo. Io l’ho fatto, letteralmente”.

“Per la prima volta al mondo – commenta il rapper – un lancio di un music video viene fatto in esclusiva sul social dove creatori di contenuti per adulti vendono ai propri fan foto e video senza censure.”

Il video, che vede anche la presenza di creator del sito tra cui La Cristina, Alberto Forin, Elisabeth Free Soul, Mabel Jessica e Mamasita Mala, accompagna un brano dalle sonorità marcatamente afrobeat, su un martellante e (giustamente) erotico ritmo reggaeton, di cui potete farvi già un’idea nell’eloquente preview del brano già presente su YouTube.

Il singolo è l’ennesima interessante aggiunta nella carriera dell’artista bresciano: dopo l’EP Italiano Vero nel 2018 Kuti si muove e guadagna notorietà sul web e non solo attraverso una serie di eventi: prima la partecipazione a Pechino Express, poi la pubblicazione del suo libro Ci Rido Sopra e la sua prolifica presenza sui vari social, impreziosita da numerose collaborazioni con grandi marchi (Amazon, Netflix, Reebook).

Torna poi alla musica nel 2021 con i singoli Sei Meglio Te, Alé Alé, Numero 9 (Lukaku), Grattacieli e Hustler, più l’ultima uscita (disponibile in streaming dal 17 dicembre) appunto ONLYFANS.

Per chi fosse interessato o incuriosito il video è già disponibile su Onlyfans come anche ovviamente il profilo di Kuti; godetevi il pezzo!

