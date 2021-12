CIAO 2021! Giovanni Urganti è pronto per tornare

L’abbiamo scritto, l’anno scorso. L’abbiamo praticamente chiesto in ginocchio. Pare ci abbiano ascoltati: Ciao 2020! non resterà un unicum nella televisione russa, ma doppierà il successo (e anche l’adorabile kitch, siamo pronti a scommettere) con Ciao 2021!, lo show di capodanno made in Russia che prende in giro l’Italia degli anni ‘80.

Se Ciao 2021! Iniziava con Ivan Urgant, vero nome di Giovanni Urganti, che si scusava col pubblico perchè non si sentiva di fare uno show divertente con tutto quello che stava succedendo nel mondo e passava la palla ai “colleghi italiani”, Ciao 2021! è ancora un mistero: unica certezza è che è già stato registrato, giorni fa, dal programma di Urgant. Evening Urgant è uno degli show satirici più seguiti e apprezzati in Russia, e il loro Ciao 2020! ha fatto registrare quasi sette milioni di click fra Youtube e lo streaming.

E un milione circa arrivava dall’Italia.

Come per il capodanno 2020, Ciao 2021! sarà disponibile in streaming sul canale YouTube di Evening Urgant. E non avremo nemmeno bisogno dei sottotitoli perchè, come l’anno scorso, anche Ciao 2021! sarà recitato in italiano.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ecco il video dello scorso anno per mettersi in pari.