Blue Vibes è il titolo dell’album del duo Isola Azzurra

Isola Azzurra, duo composto da Paolo Meola e Francesco Torre, annuncia l’uscita dell’album d’esordio intitolato “Blue Vibes“.

Il progetto Isola Azzurra è nato nel 2013 da un incontro virtuale: pur essendo entrambi genovesi, Paolo e Francesco vivono uno a Londra e l’altro a San Francisco. Dopo l’incontro sui social, i due iniziano dapprima a sentire ognuno le composizioni dell’altro, cui fanno seguito prima un incontro dal vivo e poi i primi esperimenti musicali.



Dopo i primi singoli “Più in alto del sole”, “Non so perché” e “Blue Vibes”, vede la luce un album che guarda alla cultura synthwave/retrowave ma allo stesso tempo fortemente ancorato al presente, essendo uno dei primi veri esperimenti italiani di contenuti venduti tramite NFT.

Così i due raccontano l’album:

“La produzione dell’album è stato un lavoro molto lungo. E’ nato con l’idea di realizzare un EP che è diventato presto altro, trasformandosi in un album a tutto tondo.

Nel tempo abbiamo trovato quello che è il nostro sound, anche grazie all’aver voluto abbracciare la synthwave/retrowave, quasi come fosse un esercizio di stile: devono esserci certi elementi per fare un brano retrowave e spesso nella scrittura di una base partiamo da lì. Il fil rouge sono le blue vibes, questo mood malinconico che attraversa tutti i pezzi. Altro tema ricorrente è quello dell’amore, ma nelle sfaccettature del post-amore di Cher, delle Streets of Love dei Rolling Stone o – per uscire dall’ambito musicale – degli Amori Difficili di Calvino.

La varietà dei brani deriva essenzialmente dall’aver pensato ad essi in momenti diversi della nostra vita, ma il sentimento di fondo e la scelta stilistica di abbracciare la synthwave ci ha consentito di renderli uniformi e parte organica di un solo progetto”.

I brani sono disponibili in NFT su OpenSea.