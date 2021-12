Le date dei concerti del 2022, il calendario degli eventi confermati

La ripresa è fissata per il 2022: i concerti dovrebbero ripartire, nella speranza di molti, a piena capacità proprio il prossimo anno da aprile. Vediamo quindi il calendario degli eventi più importanti e le date confermate a oggi secondo le informazioni ricevute dai promoter e dagli uffici stampa.

GENNAIO 2022

07 gen – Dope DOD, Milano, Legend Club

08 gen – Dope DOD, Verona, Factory

24 gen – Gaia Gozzi, Torino, Hiroshima

25 gen – Little Simz, Milano, Fabrique

26 gen – Gaia Gozzi, Firenze, Viper Theatre

27 gen – Gaia Gozzi, Pozzuoli (NA), Duel Beat

30 gen – Gaia Gozzi, Milano, Fabrique

FEBBRAIO 2022

02 feb – Willie Peyote, Roma, Atlantico Live

03 feb – Tremonti, Milano, Alcatraz

03 feb – Gaia Gozzi, Roma, Atlantico Live

03 feb – Willie Peyote, Firenze, Tuscany Hall

05 feb – Willie Peyote, Bologna, Estragon

06 feb – Willie Peyote, Bologna, Estragon

06 feb – Gojira, Milano, Alcatraz

07 feb

08 feb – Willie Peyote, Milano, Alcatraz

09 feb – Willie Peyote, Milano, Alcatraz

10 feb

11 feb – Bryan Adams, Roma, Palazzo Dello Sport

11 feb – Coez, Livorno, The Cage

12 feb – Bryan Adams, Firenze, Mandela Forum

12 feb – Bring Me The Horizon, Assago (MI), MediolanumForum

13 feb

14 feb – Bryan Adams, Conegliano (TV), Zoppas Arena

14 feb – Carnifex, Segrate (MI), Circolo Magnolia

15 feb – Haken, Roncade (TV), New Age

15 feb – The Lumineers, Milano, Fabrique

16 feb – Haken, Milano, Alcatraz

16 feb – The Lumineers, Milano, Fabrique

17 feb – Coez, Modugno (BA), Demodè

17 feb – Mannarino, Roma, Palazzo dello Sport

17 feb – Bullet for my Valentine, Milano, Alcatraz

18 feb – Willie Peyote, Venaria (TO), Teatro della Concordia

18 feb – Coez, Maglie (LE), Industrie Musicali

18 feb – Mannarino, Roma, Palazzo dello Sport

19 feb – Willie Peyote, Venaria (TO), Teatro della Concordia

19 feb – Pinguini Tattici Nucleari, Conegliano (TV), Zoppas Arena

20 feb – Coez, Napoli, Duel Beat

20 feb – Mannarino, Napoli, Teatro Palapartenope

20 feb – Halestorm, Milano, Fabrique

21 feb – Pinguini Tattici Nucleari, Assago (MI), MediolanumForum

22 feb – Napalm Death, Paderno Dugnano (MI), Slaughter Club

23 feb – Pinguini Tattici Nucleari, Assago (MI), MediolanumForum

24 feb – Mannarino, Bari, Palaflorio

24 feb – Guè, Milano, Fabrique

24 feb – Gemitaiz & Madman, Roma, Palazzo dello Sport

24 feb – Pinguini Tattici Nucleari, Assago (MI), MediolanumForum

25 feb – Jack Savoretti, Milano, Teatro degli Arcimboldi

25 feb – Gianmaria, Treviso, New Age Club

26 feb – Mannarino, Assago (MI), MediolanumForum

26 feb – Ermal Meta, Jesolo (VE), Palainvent

26 feb – Biffy Clyro, Milano, Alcatraz

26 feb – Pinguini Tattici Nucleari, Torino, Pala Alpitour

26 feb – Jack Savoretti, Genova, Teatro Carlo Felice

27 feb – Biffy Clyro, Roma, Atlantico

27 feb – Gianmaria, Torino, Hiroshima

28 feb – Gemitaiz & Madman, Assago (MI), MediolanumForum

28 feb – Pinguini Tattici Nucleari, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

28 feb – Jack Savoretti, Firenze, Teatro Verdi

MARZO 2022

01 mar – Salmo, Roma, Palazzo dello Sport

01 mar – Gianna Nannini, Genova, Teatro Carlo Felice

01 mar – Jack Savoretti, Roma, Auditorium Parco della Musica

01 mar – Gianmaria, Milano, Magazzini Generali

02 mar – Ermal Meta, Milano, Teatro Lirico

03 mar – Ermal Meta, Milano, Teatro Lirico

03 mar – Gemitaiz & Madman, Napoli, Teatro Palapartenope

03 mar – Subsonica, Padova, Hall

03 mar – Pinguini Tattici Nucleari, Ancona, Pala Prometeo

03 mar – Blood Youth, Paderno Dugnano (MI), Slaughter Club

03 mar – Jack Savoretti, Padova, Gran Teatro Geox

03 mar – Tiromancino, Bologna, Teatro Manzoni

03 mar – Gianmaria, Roma, Largo Venue

04 mar – Gianmaria, Roma, Largo Venue

04 mar – Tiromancino, Torino, Teatro Colosseo

04 mar – Subsonica, Nonantola (MO), Vox Club

04 mar – Avril Lavigne, Padova, Fiera

05 mar – Subsonica, Nonantola (MO), Vox Club

05 mar – Mannarino, Torino, Pala Alpitour

05 mar – Pinguini Tattici Nucleari, Eboli (SA), Palasele

05 mar – Jack Savoretti, Bologna, Teatro Europauditorium

06 mar – Salmo, Pesaro, Vitifrego Arena

06 mar – Ermal Meta, Torino, Teatro Colosseo

06 mar – Avril Lavigne, Assago (MI), MediolanumForum

06 mar – Gianmaria, Bologna, Link

07 mar – Ermal Meta, Torino, Teatro Colosseo

07 mar – Mannarino, Firenze, Mandela Forum

07 mar – Gemitaiz & Madman, Firenze, TuscanyHall

07 mar – Annalisa, Milano, Fabrique

07 mar – Coez, Torino, Teatro Concordia

07 mar – Gianmaria – Firenze, Viper

08 mar – Gemitaiz & Madman, Firenze, TuscanyHall

08 mar – Annalisa, Bologna, Estragon

08 mar – Smith & Thell, Milano, Magazzini Generali

08 mar – Salmo, Eboli (SA), Palasele

08 mar – Pinguini Tattici Nucleari, Roma, Palazzo dello Sport

09 mar – Pinguini Tattici Nucleari, Roma, Palazzo dello Sport

10 mar – Gemitaiz & Madman, Venaria (TO), Teatro della Concordia

10 mar – Tiromancino, Roma, Auditorium della Conciliazione

10 mar – Annalisa, Firenze, Viper Theatre

10 mar – Negramaro, Rimini, RDS Stadium

10 mar – Gianmaria, Napoli, Duel

11 mar – Mannarino, Catania, Palacatania

11 mar – Gemitaiz & Madman, Venaria (TO), Teatro della Concordia

11 mar – The Script, Padova, Gran Teatro Geox

11 mar – Salmo, Bari, Palaflorio

11 mar – Subsonica, Mosciano Stazione (TE), Pin Up

11 mar – Pinguini Tattici Nucleari, Montichiari (BS), Pala George

11 mar – LP, Milano, Fabrique

11 mar – Gianmaria – Bari, Demodè

11 mar – Massimo Pericolo, Roma, Atantico

12 mar – Massimo Pericolo, Roma, Atantico

12 mar -The Script, Milano, Fabrique

12 mar – Negramaro, Torino, Pala Alpitour

12 mar – Subsonica, Modugno (BA), Demodè

12 mar – Pinguini Tattici Nucleari, Padova, Kioene Arena

13 mar – Coez, Bologna, Estragon

14 mar – Annalisa, Torino, Hiroshima

14 mar – Pinguini Tattici Nucleari, Firenze, Mandela Forum

14 mar – Gianna Nannini, Napoli, Teatro Augusteo

15 mar – Annalisa, Padova, Hall

15 mar – Skunk Anansie, Milano, Fabrique

15 mar – Salmo, Assago (MI), MediolanumForum

15 mar – Ermal Meta, Bologna, Europauditorium

15 mar – Pinguini Tattici Nucleari, Firenze, Mandela Forum

16 mar – Negramaro, Roma, Palazzo Dello Sport

17 mar – Negramaro, Roma, Palazzo Dello Sport

17 mar – Subsonica, Perugia, Afterlife

17 mar – Gianna Nannini, Catania, Teatro Metropolitan

17 mar – La Rappresentante di Lista, Roma, Atlantico

17 mar – Tiromancino, Firenze, Teatro Verdi

18 mar – Tiromancino, Milano, Teatro Lirico

18 mar – Annalisa, Roma, Largo Venue

18 mar – La Rappresentante di Lista, Napoli, Casa della Musica

18 mar – Ermal Meta, Firenze, Tuscany Hall

18 mar – Subsonica, Senigallia (AN), Mamamia

18 mar – WASP, Trezzo sull’Adda (MI), Live Club

18 mar – Holding Absence, Milano, Legend

19 mar – Annalisa, Modugno (BA), Demodé

19 mar – WASP, Padova, Hall

19 mar – Royal Blood, Milano, Alcatraz

19 mar – Subsonica, Trezzo Sull’Adda (MI), Live Club

19 mar – Gianna Nannini, Bari, Teatro Team

19 mar – Holding Absence, Vicenza, Bocciodromo

20 mar – Salmo, Torino, Pala Alpitour

20 mar – Maneskin, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

20 mar – The Kooks, Milano, Fabrique

20 mar – Earthgang, Milano, Magazzini Generali

21 mar – Annalisa, Pozzuoli (NA), Duel Beat

21 mar – James Blunt, Milano, MediolanumForum

21 mar – Band of Horses, Bologna, Estragon

22 mar – La Rappresentante di Lista, Venaria (TO), Teatro della Concordia

22 mar – Band of Horses, Milano, Fabrique

22 mar – Maneskin, Assago (MI), MediolanumForum

22 mar – James Blunt, Padova, Kioene Arena

22 mar – Negramaro, Perugia, PalaBarton

23 mar – Fontaines D.C., Milano, Magazzini Generali

23 mar – Negramaro, Ancona, Palaprometeo Estra

23 mar – Maneskin, Assago (MI), MediolanumForum

23 mar – Salmo – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

23 mar – Ermal Meta, Firenze, Tuscany Hall

23 mar – Franz Ferdinand, Padova, Gran Teatro Geox

23 mar – Massimo Pericolo, Milano, Alcatraz

24 mar – Massimo Pericolo, Milano, Alcatraz

24 mar – Franz Ferdinand, Assago (MI), MediolanumForum

25 mar – Negramaro, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

25 mar – Subsonica, Pordenone, Capitol Fiera

25 mar – Gianna Nannini,Mantova Grana Padano Theatre

26 mar – Gianna Nannini, Brescia, Teatro Dis_Play

26 mar – Maneskin, Napoli, Teatro Palapartenope

26 mar – Tommaso Paradiso, Lido di Jesolo (VE), PalaInvent

26 mar – Salmo, Livorno, Modigliani Forum

26 mar – Subsonica, Marghera (VE), C.S. Rivolta

26 mar – Coez, Firenze, Tuscany Hall

27 mar – Maneskin, Napoli, Teatro Palapartenope

27 mar – Passenger, Milano, Fabrique

27 mar – Tash Sultana, Milano, Alcatraz

27 mar – Ermal Meta, Roma, Auditorium Parco della Musica

27 mar – Subsonica, Brescia, Brixia Forum

28 mar – Gianna Nannini, Trieste, Teatro Rossetti

28 mar – Evanescence, Assago (MI), MediolanumForum

28 mar – Negramaro, Mantova, Grana Padano Arena

29 mar – Tommaso Paradiso, Firenze Mandela Forum

29 mar – Salmo, Mantova, Grana Padano Arena

29 mar – Ermal Meta, Bari, Teatro Team

30 mar

31 mar – Gianna Nannini, Bologna, Europauditorium

31 mar – Salmo, Padova, Kioene Arena

31 mar – Maneskin, Firenze, Mandela Forum

31 mar – Tommaso Paradiso, Napoli, Teatro Palapartenope

31 mar – Madison Beer, Roma, Orion

31 mar – Subsonica, Torino, Teatro della Concordia

APRILE 2022

01 apr – Maneskin, Firenze, Mandela Forum

01 apr – Negramaro, Assago (MI), MediolanumForum

01 apr – Madison Beer, Milano, Fabrique

01 apr – Subsonica, Torino, Teatro della Concordia

01 apr – Gianna Nannini, Parma, Teatro Regio

02 apr – Sting, Torino, PalaAlpitour

02 apr – Negramaro, Assago (MI), MediolanumForum

02 apr – Subsonica, Torino, Teatro della Concordia

02 apr – Shawn Mendes, Bologna, Unipol Arena

03 apr – Gianna Nannini, Roma, Auditorium Parco Della Musica

03 apr – Maneskin, Torino, Pala Alpitour

03 apr – Tommaso Paradiso, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

03 apr – Nothing But Thieves, Milano, Fabrique

03 apr – Salmo, Brescia, Brixia Forum

03 apr – Blanco, Padova, Gran Teatro Geox

04 apr – Blanco, Padova, Gran Teatro Geox

05 apr – The War On Drugs, Milano, Alcatraz

05 apr – Counting Crows, Milano, Teatro Gaber

05 apr – Maneskin, Assago (MI), MediolanumForum

05 apr – Salmo, Firenze, Mandela Forum

05 apr – Eric Nam, Milano, Magazzini Generali

05 apr – La Rappresentante di Lista, Milano, Fabrique

06 apr – Counting Crows, Firenze, Tuscany Hall

06 apr – Blanco, Milano, Fabrique

07 apr – Blanco, Milano, Fabrique

07 apr – Tommaso Paradiso, Roma, Palazzo dello Sport

07 apr – Subsonica, Firenze, Tuscany Hall

07 apr – Coez, Milano, Alcatraz

08 apr – Maneskin, Bari, Palaflorio

08 apr – Louis Tomlinson, Milano, Lorenzini District

08 apr – Counting Crows, Padova, Gran Teatro Geox

08 apr – Subsonica, Roma, Atlantico

08 apr – Margherita Vicario, Bologna, Link

09 apr – Negramaro, Firenze, Mandela Forum

09 apr – Margherita Vicario, Treviso, New Age Club

09 apr – Subsonica, Roma, Atlantico

09 apr – Sfera Ebbasta, Rimini, RDS Stadium

10 apr – Tommaso Paradiso, Torino, Pala Alpitour

10 apr – Louis Tomlinson, Assago (MI), MediolanumForum

10 apr – Blanco – Roma, Atlantico

11 apr – Blanco – Roma, Atlantico

11 apr – Helloween, Milano, Lorenzini District

11 apr – Sfera Ebbasta, Assago (MI), MediolanumForum

12 apr – Sfera Ebbasta, Assago (MI), MediolanumForum

12 apr – Gianna Nannini, Bergamo, Teatro Creberg

12 apr – Negramaro, Napoli, Palapartenope

12 apr – Belle and Sebastian, Milano, Fabrique

12 apr – Jake Bugg, Bologna, Estragon

12 apr – Maneskin, Roma, Palazzo dello Sport

12 apr – Subsonica, Alcatraz, Milano

12 apr – Margherita Vicario, Napoli, Duel Beat

13 apr – Maneskin, Roma, Palazzo dello Sport

13 apr – Jake Bugg, Milano, Fabrique

13 apr – Subsonica, Milano, Alcatraz

13 apr – Margherita Vicario, Bari, Demodé Club

13 apr – Blanco, Torino, Teatro Concordia

14 apr – Blanco, Torino, Teatro Concordia

14 apr – Samuele Bersani, Bologna, Europauditorium

14 apr – Gianna Nannini, Padova, Gran Teatro Geox

14 apr – Coez, Brescia, Gran Teatro Morato

15 apr – Cosmo, Bologna, Parco Nord

15 apr – Coez, Padova, Gran Teatro Geox

16 apr – Cosmo, Bologna, Parco Nord

16 apr – Negramaro, Eboli, Palasele

18 apr – Cosmo, Bologna, Parco Nord

18 apr – Negramaro, Reggio Calabria, Palafiore

19 apr – As I Lay Dying, Milano, Alcatraz

20 apr – Negramaro, Bari, Palaflorio

20 apr – Samuele Bersani, Catania, Teatro Metropolitan

20 apr – As I Lay Dying, Roma, Orion

20 apr – Sfera Ebbasta, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

20 apr – Coez, Roma, Atlantico

21 apr – Negramaro, Bari, Palaflorio

21 apr – Woodkid, Milano, Alcatraz

22 apr – Sfera Ebbasta, Roma, Palasport

22 apr – Tommaso Paradiso, Assago (MI), MediolanumForum

22 apr – Samuele Bersani, Bari, Teatro Team

23 apr – Maneskin, Verona, Arena

24 apr – Miles Kane, Milano, Magazzini Generali

24 apr – Sfera Ebbasta, Eboli (SA), Palasele

25 apr

26 apr – Samuele Bersani, Milano, Teatro Degli Arcimboldi

26 apr – Margherita Vicario, Firenze, Viper

26 apr – Sfera Ebbasta, Torino, Pala Alpitour

26 apr – Litfiba, Padova, Gran Teatro Geox

27 apr – Litfiba, Padova, Gran Teatro Geox

27 apr – Stu Larsen, Milano, Biko

27 apr – Negramaro, Conegliano (TV), Zoppas Arena

27 apr – Samuele Bersani, Firenze, Tuscany Hall

28 apr – Sfera Ebbasta, Firenze, Mandela Forum

28 apr – Margherita Vicario, Milano, Fabrique

29 apr – John Butler, Forlì, Teatro Diego Fabbri

29 apr – Tommaso Paradiso, Bari, Palaflorio

29 apr – George Cosby, Milano, Magazzini Generali

30 apr – Margherita Vicario, Roma, Atlantico

30 apr – John Butler, Brescia, Gran Teatro Morato

30 apr – Samuele Bersani, Torino, Teatro Colosseo

30 apr – Negramaro, Padova, Kioene Arena

MAGGIO 2022

01 mag

02 mag – Kraftwerk, Milano, Teatro degli Arcimboldi

02 mag – The White Buffalo, Milano, Alcatraz

02 mag – Modà, Milano, MediolanumForum

02 mag – Sangiovanni, Venaria (Torino), Concordia

03 mag – Modà, Milano, MediolanumForum

03 mag – Kraftwerk, Milano, Teatro degli Arcimboldi

03 mag – Tommaso Paradiso, Catania, Palacatania

03 mag – OneRepublic, Padova, Kioene Arena

03 mag – Madame, Milano, Alcatraz

03 mag – Sangiovanni, Venaria (Torino), Concordia

03 mag – Litfiba, Napoli, Casa della Musica

04 mag – Litfiba, Napoli, Casa della Musica

04 mag – Madame, Milano, Alcatraz

04 mag – OneRepublic, Milano, Lorenzini District

04 mag – Blanco, Firenze, Tuscany Hall

05 mag – Blanco, Firenze, Tuscany Hall

05 mag – Kraftwerk, Parma, Teatro Regio

05 mag – Russian Circles, Segrate (MI), Circolo Magnolia

05 mag – The Chainsmokers, Milano, Lorenzini District

05 mag – Ghost, Assago (MI), MediolanumForum

05 mag – Sangiovanni, Milano, Alcatraz

06 mag – Dream Theater, Roma, Palazzo dello Sport

06 mag – Mayhem, Bari, Demodè

06 mag – Caparezza, Jesolo (VE), Pala Invent

07 mag – Kraftwerk, Padova, Gran Teatro Geox

07 mag – Tommaso Paradiso, Reggio Calabria, PalaCalafiore

07 mag – Dream Theater, Assago (MI), MediolanumForum

07 mag – 5 Seconds of Summer, Padova, Kioene Arena

07 mag – Mayhem, Roma, Orion

08 mag – Brian Fallon, Segrate (MI), Circolo Magnolia

08 mag – Gianna Nannini, Torino, Teatro Colosseo

08 mag – Dream Theater, Padova, Kioene Arena

08 mag – 5 Seconds of Summer, Milano, Lorenzini District

08 mag – Samuele Bersani, Roma, Auditorium Parco Della Musica

08 mag – Dark Tranquillity, Milano, Magazzini Generali

08 mag – Mayhem, Parma, Campus Industry

08 mag – Caparezza, Assago (MI), MediolanumForum

08 mag – Blanco – Bologna, Estragon

09 mag – Gianna Nannini, Torino, Teatro Colosseo

09 mag – Modà, Verona, Arena

09 mag – Dark Tranquillity, Padova, Hall

09 mag – Madame, Firenze, Tuscany Hall

09 mag – Shawn Mendes, Assago (MI), MediolanumForum

09 mag – Blanco – Bologna, Estragon

10 mag – Meshuggah, Milano, Alcatraz

10 mag – Madame, Firenze, Tuscany Hall

10 mag – Pet Shop Boys, Milano, Teatro Degli Arcimboldi

10 mag – White Lies, Milano, Magazzini Generali

10 mag – Dark Tranquillity, Roma, Orion

10 mag – Litfiba, Roma, Atlantico Live

11 mag – Litfiba, Roma, Atlantico Live

11 mag – White Lies, Roma, Orion

11 mag – Gazzelle, Assago (MI), MediolanumForum

12 mag – Low, Bologna, Teatro Duse

12 mag – Madame, Milano, Alcatraz

12 mag – Sangiovanni, Napoli, Palapartenope

13 mag – Gianna Nannini, Milano, Teatro Degli Arcimboldi

13 mag – Modà, Catania, Palacatania

13 mag – Caparezza, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

13 mag – Blanco, Brescia, Gran Teatro Morato

14 mag – Blanco, Brescia, Gran Teatro Morato

14 mag – Gianna Nannini, Milano, Teatro Degli Arcimboldi

14 mag – Modà, Catania, Palacatania

14 mag – Caparezza, Mantova, Grana Padano Arena

14 mag – Madame, Napoli, Teatro Palapartenope

15 mag – Sangiovanni, Roma, Atlantico Live

16 mag – Yes, Milano, Teatro Dal Verme

16 mag – Sangiovanni, Roma, Atlantico Live

16 mag – Litfiba, Firenze, Tuscany Hall

17 mag – Litfiba, Firenze, Tuscany Hall

17 mag – Yes, Roma, Auditorium Conciliazione

17 mag – Modà, Reggio Calabria, Palasport

17 mag – Madame, Torino, Teatro della Concordia

17 mag – Manuel Agnelli, Roma, Atlantico

18 mag – Eric Clapton, Assago (MI), MediolanumForum

18 mag – Yungblud, Milano, Lorenzini District

18 mag – Yes, Padova, Gran Teatro Geox

18 mag – Conan Gray, Milano, Fabrique

18 mag – Marracash, Jesolo (VE), Pala Invent

18 mag – Caparezza, Bari, Pala Florio

18 mag – Gazzelle, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

19 mag – Manuel Agnelli, Milano, Alcatraz

19 mag – Blanco, Napoli, Casa della Musica

20 mag – Eric Clapton, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

20 mag – Vasco Rossi, Trento, Trentino Music Arena

20 mag – 2Cellos, Assago (MI), MediolanumForum

20 mag – Modà, Bari, Palaflorio

20 mag – Benee, Milano, Fabrique

20 mag – Caparezza, Catania, Pala Catania

21 mag – Eric Clapton, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

21 mag – Modà, Bari, Palaflorio

21 mag – God Is An Astronaut, Torino, Hiroshima

21 mag – Gazzelle, Firenze, Mandela Forum

22 mag – God Is An Astronaut, Foligno (PG), Auditorium San Domenico

22 mag – Sangiovanni, Milano, Alcatraz

23 mag – Scorpions, Verona, Arena

23 mag – JoJo, Milano, Santeria

23 mag – Marracash, Firenze, Nelson Mandela Forum

23 mag – Sangiovanni, Milano, Alcatraz

23 mag – Caparezza, Napoli, Palapartenope

24 mag – Vasco Rossi, Milano, Ippodromo Milano Trenno

24 mag – Litfiba, Milano, Alcatraz

24 mag – Gazzelle, Napoli, PalaPartenope

25 mag – Litfiba, Milano, Alcatraz

25 mag – Einsturzende Neubauten, Torino, Teatro Colosseo

25 mag – Dua Lipa, Assago (MI), MediolanumForum

25 mag – Marracash, Napoli, Pala Partenope

25 mag – Gazzelle, Bari, PalaFlorio

26 mag – Einsturzende Neubauten, Milano, Alcatraz

26 mag – Dua Lipa, Assago (MI), MediolanumForum

26 mag – Modà, Roma, Palazzo dello Sport

26 mag – Marracash, Napoli, Pala Partenope

26 mag – Madame, Roma, Atlantico Live

26 mag – Sangiovanni, Firenze, Tuscany Hall

26 mag – Caparezza, Firenze, Nelson Mandela Forum

27 mag – Madame, Roma, Atlantico Live

27 mag – Einsturzende Neubauten, Bologna, Teatro Auditorium Manzoni

27 mag – Sangiovanni, Firenze, Tuscany Hall

27 mag – Caparezza, Ancona, Pala Prometeo

28 mag – Vasco Rossi, Imola (BO), Autodromo

28 mag – Dua Lipa, Bologna, Unipol Arena

28 mag – Modà, Eboli (SA), Pala Sele

28 mag – Marracash, Catania, Pala Catania

29 mag – Sangiovanni, Roma, Atlantico

29 mag – Caparezza, Roma, Palazzo dello Sport

29 mag – Einsturzende Neubauten, Roma, Auditorium Parco della Musica

29 mag – Birdy, Milano, Fabrique

30 mag – Marracash, Bari Pala Florio

30 mag – Gazzelle, Roma, Palazzo dello Sport

31 mag

GIUGNO 2022

01 giu – Marracash, Roma, Palazzo dello Sport

01 giu – Caparezza, Torino, Pala Alpitour

02 giu

03 giu – Vasco Rossi, Firenze, Visarno Arena

04 giu – My Chemical Romance, Bologna, Arena Parco Nord

04 giu – Luciano Ligabue, Reggio Emilia, Arena Campovolo

04 giu – Elton John, Milano, Stadio San Siro

04 giu – Charli XCX, Milano, Fabrique

04 giu – Marracash, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

04 giu – Gazzelle, Torino, Pala Alpitour

05 giu – Ultimo, Bibione, Stadio Comunale

06 giu – Marracash, Torino, Pala Alpitour

07 giu – Korn, Milano, Ippodromo Snai San Siro

07 giu – Vasco Rossi, Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

08 giu

09 giu – Cesare Cremonini, Lignano, Stadio Teghil

09 giu – Greta Van Fleet, Milano, Ippodromo Milano Trenno

10 giu – Aerosmith, Milano, Ippodromo Milano Trenno

10 giu – St. Vincent, Milano, Fabrique

11 giu – Vasco Rossi, Roma, Circo Massimo

11 giu – Ultimo, Firenze, Stadio Artemio Franchi

11 giu – Imagine Dragons, Milano, Ippodromo Milano Trenno

12 giu – Ultimo, Firenze, Stadio Artemio Franchi

12 giu – Vasco Rossi, Roma, Circo Massimo

12 giu – Foo Fighters, Milano, Ippodromo Milano Trenno

13 giu – Cesare Cremonini, Milano, Stadio San Siro

14 giu

15 giu – Cesare Cremonini, Torino, Stadio Olimpico

15 giu – Green Day, Milano, Ippodromo Snai San Siro

16 giu – Green Day, Firenze, Visarno Arena

16 giu – Lorde, Roma, Auditorium Parco della Musica

16 giu – Olivia Rodrigo, Milano, Fabrique

17 giu – Muse, Firenze, Visarno Arena

17 giu – Lorde, Villafranca (VR), Castello Scaligero

17 giu – Ultimo, Ancona, Stadio del Conero

17 giu – Vasco Rossi, Messina, Stadio San Filippo

17 giu – Alt-J, Roma, Cavea Auditorium

18 giu – Cesare Cremonini, Padova, Stadio Euganeo

18 giu – Red Hot Chili Peppers, Firenze, Visarno Arena

18 giu – Alt-J, Bari, Porto

19 giu – Metallica, Firenze, Visarno Arena

19 giu – Marco Mengoni, Milano, Stadio San Siro

20 giu

21 giu – Offspring, Sesto San Giovanni (MI), Carroponte

21 giu – Infest Day 1, Segrate (MI), Circolo Magnolia

21 giu – Deftones, Bologna, Sequoie Music Park

21 giu – Bad Religion, Bassano del Grappa (VI), Pala Due

21 giu – The Killers, Milano, Ippodromo Snai San Siro

22 giu – Offspring, Padova, Parcheggio Nord Euganeo

22 giu – Infest Day 2, Segrate (MI), Circolo Magnolia

22 giu – Marco Mengoni, Roma, Stadio Olimpico

22 giu – Cesare Cremonini, Firenze, Stadio Artemio Franchi

22 giu – Ultimo, Torino, Stadio Olimpico

22 giu – Vasco Rossi, Bari, Stadio San Nicola

23 giu – Avenged Sevenfold, Villafranca di Verona, Castello Scaligero

24 giu – Mercyful Fate, Villafranca di Verona, Castello Scaligero

25 giu – Cesare Cremonini, Bari, Stadio Arena della Vittoria

25 giu – Nick Mason, Lucca, Piazza Napoleone

25 giu – Pearl Jam, Imola (BO), Autodromo

25 giu – Ultimo, Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

25 giu – Judas Priest, Villafranca di Verona, Castello Scaligero

26 giu – Ultimo, Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

26 giu – Nick Mason, Nichelino (TO), Palazzina di Caccia

26 giu – Vasco Rossi, Ancona, Stadio del Conero

26 giu – Megadeth, Villafranca di Verona, Castello Scaligero

26 giu – Beck, Gardone Riviera (BS), Festival del Vittoriale

27 giu – Rise Against, Segrate (MI), Circolo Magnolia

28 giu – Cesare Cremonini, Roma, Stadio Olimpico

28 giu – Whitesnake, Milano, Lorenzini District

28 giu – Alicia Keys, Assago (MI), MediolanumForum

29 giu – Alice Cooper, Milano, Ippodromo San Siro

29 giu – Placebo, Mantova, Piazza Sordello

30 giu – Ultimo, Modena, Stadio Alberto Braglia

30 giu – Vasco Rossi, Torino, Stadio Olimpico

LUGLIO 2022

02 lug – Cesare Cremonini, Imola (BO), Autodromo

02 lug – Deep Purple, Roma, Cavea Auditorium

02 lug – Jova Beach Party, Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia

03 lug – Jova Beach Party, Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia

03 lug – Salmo, Bibione, Stadio Comunale

03 lug – Deep Purple, Bologna, Arena Parco Nord

03 lug – Ultimo, Bari, Stadio San Nicola

04 lug – Nick Cave & The Bad Seeds, Verona, Arena

05 lug – Gorillaz, Verona, Arena

06 lug – Salmo, Milano, Stadio San Siro

06 lug – God Is An Astronaut, Segrate (MI), Magnolia

07 lug – Iron Maiden, Bologna, Arena Parco Nord

07 lug – Ultimo, Pescara, Stadio Adriatico

07 lug – God Is An Astronaut, Roma, Rock In Roma

08 lug – God Is An Astronaut, Aquileia (UD), Concretion Fest

08 lug – Jova Beach Party, Marina Di Ravenna, Viale Lungomare

09 lug – Jova Beach Party, Marina Di Ravenna, Viale Lungomare

09 lug – Maneskin, Roma, Circo Massimo

10 lug – God Is An Astronaut, Cagliari, Fabrik

10 lug – Guns N’ Roses, Milano, Stadio San Siro

10 lug – Queen + Adam Lambert, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

10 lug – Max Pezzali, Bibione, Stadio Comunale

11 lug – Queen + Adam Lambert, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

11 lug – Ultimo, Catania, Stadio Cibali

11 lug – Kiss, Verona, Arena

12 lug – Ultimo, Catania, Stadio Cibali

12 lug – Rammstein, Torino, Stadio Olimpico

13 lug – Jova Beach Party, Gressan-Aosta, Area Verde Di Gressan

14 lug – Michael Kiwanuka, Gardone Riviera (BS), Vittoriale

15 lug – Max Pezzali, Milano, Stadio San Siro

15 lug – Enfiserum, Cremona, Luppolo in Rock

15 lug – Michael Kiwanuka, Fiesole (FI), Teatro Romano

16 lug – Max Pezzali, Milano, Stadio San Siro

16 lug – Katatonia, Cremona, Luppolo in Rock

16 lug – Michael Kiwanuka, Roma, Roma Summer Fest

16 lug – Diana Krall, Gardone Riviera (BS), Festival del Vittoriale

17 lug – Ultimo, Roma, Circo Massimo

17 lug – Testament, Cremona, Luppolo in Rock

17 lug – Gazzelle, Milano, Milano Summer Festival

17 lug – LP, Nichelino (TO), Stupinigi Sonic Park

18 lug – LP, Firenze, MusArt Festival

19 lug – Sting, Parma, Parco Ducale

19 lug – LP, Marostica (VI), Piazza Castello

20 lug – Fantastic Negrito, Fiesole (FI), Estate Fiesolana

20 lug – Stromae, Milano, Ippodromo Snai San Siro

20 lug – Lionel Richie, Marostica (VI), Summer Festival

21 lug – Fantastic Negrito, Gardone Riviera (BS), TenerAMente

21 lug – LP, Chieti, Anfiteatro della Civitella

22 lug – Gazzelle, Roma, Rock In Roma

22 lug – Fantastic Negrito, Pordenone, Blues Festival

22 lug – LP, Roma, Cavea Auditorium

23 lug – Ultimo, Milano, Stadio San Siro

23 lug – Jova Beach Party, Cerveteri, Lungomare

24 lug – Jova Beach Party, Cerveteri, Lungomare

24 lug – Ultimo, Milano, Stadio San Siro

24 lug – Fantastic Negrito, Genova, Balena Festival

25 lug – Toto, Verona, Arena

26 lug – Slipknot, Villafranca di Verona, Castello Scaligero

30 lug – Jova Beach Party, Barletta, Lungomare Mennea

31 lug – Jova Beach Party, Barletta, Lungomare Mennea

ALTRE DATE AGOSTO-DICEMBRE 2022

02 ago – The Flaming Lips, Villa Torlonia, Villa Torlonia

05 ago – Jova Beach Party, Fermo, Lungomare Fermano

06 ago – Jova Beach Party, Fermo, Lungomare Fermano

11 ago – Bay Fest, Bellaria Igea Marina, Parco Pavese

12 ago – Bay Fest, Bellaria Igea Marina, Parco Pavese

12 ago – Jova Beach Party, Roccella Jonica, Area Natura Village

13 ago – Jova Beach Party, Roccella Jonica, Area Natura Village

13 ago – Bay Fest, Bellaria Igea Marina, Parco Pavese

14 ago – Bay Fest, Bellaria Igea Marina, Parco Pavese

19 ago – Jova Beach Party, Vasto, Area eventi lungomare

20 ago – Jova Beach Party, Vasto, Area eventi lungomare

24 ago – Nothing But Thieves, Romano D’Ezzelino (VI), AMA Festival

25 ago – Ska-P, Romano D’Ezzelino (VI), AMA Festival

26 ago – Jova Beach Party, Castel Volturno, Lido Fiore

27 ago – Jova Beach Party, Castel Volturno, Lido Fiore

29 ago – Wolfmother, Prato, Piazza Duomo

30 ago – Louis Tomlinson, Roma, Cavea Auditorium



01 sett – Louis Tomlinson, Taormina, Teatro Antico

01 sett – James Morrison, Prato, Piazza Duomo

02 sett – Jova Beach Party, Viareggio, Spiaggia muraglione

03 sett – Jova Beach Party, Viareggio, Spiaggia muraglione

03 sett – Louis Tomlinson, Milano, Ippodromo Snai San Siro

07 sett – Tame Impala, Milano, Ippodromo Snai San Siro

10 sett – Jova Beach Party, Bresso (MI), Aeroporto

13 sett – Marracash, Assago (MI), MediolanumForum

14 sett – Marracash, Assago (MI), MediolanumForum

15 sett – Obscura, Milano, Legend Club

16 sett – Marracash, Assago (MI), MediolanumForum

20 sett – Marracash, Assago (MI), MediolanumForum

21 sett – Marracash, Assago (MI), MediolanumForum

26 sett – Black Stone Cherry, Milano, Alcatraz

27 sett – Opeth, Milano, Teatro degli Arcimboldi

28 sett – Opeth, Roma, Teatro Romano di Ostia Antica



04 ott – Amon Amarth / Machine Head, Milano, Lorenzini District

06 ott – Mudhoney, Bologna, TPO

12 ott – Arch Enemy, Milano, Alcatraz

13 ott – The Black Crowes, Assago (MI), MediolanumForum

15 ott – Gianluca Grignani, Assago (MI), MediolanumForum

17 ott – Deep Purple, Assago (MI), MediolanumForum

18 ott – Swedish House Mafia, Assago (MI), MediolanumForum

18 ott – Uriah Heep, Milano, Teatro Dal Verme

21 ott – The Rasmus, Milano, Fabrique

24 ott – Porcupine Tree, Assago (MI), MediolanumForum

27 ott – Placebo, Assago (MI), MediolanumForum

31 ott – The Cure, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena



01 nov – The Cure, Firenze, Nelson Mandela Forum

03 nov – The Cure Padova Kioene Arena

04 nov – The Cure, Assago (MI), MediolanumForum

04 nov – Anthrax, Milano, Alcatraz

05 nov – Biagio Antonacci, Jesolo (VE), Pala Invent

08 nov – Biagio Antonacci, Roma, Palazzo dello Sport

11 nov – Biagio Antonacci, Eboli (SA), Palasele

13 nov – Archspire, Paderno Dugnano (MI), Slaughter Club

17 nov – Biagio Antonacci, Bari, Pala Florio

22 nov – Frank Carter & The Rattlesnakes, Milano, Magazzini Generali

23 nov – Capo Plaza, Roma, Atlantico Live

24 nov – Capo Plaza, Firenze, Tuscany Hall

24 nov – Powerwolf, Milano, Alcatraz

26 nov – Capo Plaza, Torino, Teatro Concordia

27 nov – Capo Plaza, Padova, Gran Teatro Geox

29 nov – Capo Plaza, Milano Alcatraz



06 dic Nightwish, Milano, Lorenzini District

14 dic – Simply Red, Roma, Palazzo dello Sport

14 dic – Biagio Antonacci, Torino, Pala Alpitour

15 dic – Simply Red, Padova, Kioene Arena

16 dic – Simply Red, Assago (MI), MediolanumForum

17 dic – Biagio Antonacci, Firenze, Nelson Mandela Forum

19 dic – Biagio Antonacci, Assago (MI), MediolanumForum

20 dic – Biagio Antonacci, Assago (MI), MediolanumForum

ALTRE DATE 2023

27 gen – Justin Bieber, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

28 gen – Justin Bieber, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena



19 feb – Trivium, Milano, Alcatraz



19 mar – Apocalyptica, Milano, Fabrique



12 mag – Ozzy Osbourne, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena



07 giu – Tiziano Ferro, Lignano Sabbiadoro (UD), Stadio Teghil

11 giu – Tiziano Ferro, Torino, Stadio Olimpico

15 giu – Tiziano Ferro, Milano, Stadio San Siro

17 giu – Tiziano Ferro, Milano, Stadio San Siro

18 giu – Tiziano Ferro, Milano, Stadio San Siro

21 giu – Tiziano Ferro, Firenze, Stadio Franchi

24 giu – Tiziano Ferro, Roma, Stadio Olimpico

25 giu – Tiziano Ferro, Roma, Stadio Olimpico

28 giu – Tiziano Ferro, Napoli, Stadio Diego Armando Maradona



01 lug – Tiziano Ferro, Bari, Stadio San Nicola

04 lug – Tiziano Ferro, Messina, Stadio San Filippo

08 lug – Tiziano Ferro, Ancona, Stadio del Conero

11 lug – Tiziano Ferro, Modena, Stadio Braglia

14 lug – Tiziano Ferro, Padova, Stadio Euganeo

15 lug – Celine Dion, Lucca, Mura Storiche