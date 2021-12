No Rome, da Manila A Londra fra shoegaze ed R&B

No Rome fa musica dal 2013, ma ha deciso di pubblicare il suo album di debutto, “It’s all smiles”, solo adesso, nel 2021. “When she comes around” è il singolo di debutto, e ha preceduto l’uscita del disco del 3 dicembre appena passato.

“It’s all smiles”, per No Rome, è stato un vero e proprio ritorno alle origini, anche geografico: No Rome, infatti, con la pandemia e il lockdown è tornato nella sua città di origine: Manila, nelle Filippine, è il posto che l’ha visto crescere anche se ormai vive a Londra da anni.

“When she comes around” è uscito accompagnato da un video, mentre “It’s all smiles” è uscito con una fanzine costituita da fotografie che immortalano i momenti della creazione del disco, e le emozioni che il disco stesso vuole comunicare.

Prima di tutto: facciamo finta che nessuno ti conosca. Chi è No Rome, e cosa fa?

Sono un cantautore di Manila, Filippine, e mi piace fare un sacco di suoni strani col mio laptop.

Per curiosità: sei cresciuto a Manila e ti sei spostato a Londra. Qual è la differenza più grande fra questi due posti, e cosa c’è di simile?

Grandi, grandissime differenze: sicuramente il clima, tanto per cominciare.

La cultura è molto diversa, ma è una cosa che mi piace parecchio, sai? E allo stesso tempo mi lega alle mie radici. Vado ancora a Manila, sono in mezzo fra Londra e le Filippine in questi giorni.

Fai musica dal 2013, e hai pubblicato un disco solo nel 2021. Perchè ora, e come ti senti dopo questa uscita?

Mi sembrava il momento giusto per farlo. Avevo della musica di cui ero soddisfatto, ero abbastanza sicuro di me stesso e del mio lavoro, quindi l’ho fatto e basta.

Sono abituata a musicisti che pubblicano cassette, CD, vinili e cose del genere, ma tu hai anche creato una fanzine, e la adoro! Come funziona? Ogni fotografia racconta una storia sulla tua musica, o è un modo per documentare il tuo lavoro? Sono curiosissima.

Grazie! Packaging e branding ,mi interessano moltissimo, quindi ho pensato che sarebbe stato bello rendere la pubblicazione più interessante. Le fotografie sono un mix di entrami, storie sulla musica, come mood e cose simili, e documentazione.

Alcuni sono luoghi dove stavo lavorando, altre sono momenti. Voglio documentare il processo di creazione del disco. Andavo in giro per bazar d’arte a Manila dove ci sono animatori e fotografi indipendenti e compravo le loro riviste, mi è sempre piaciuta un sacco quella roba.

So che hai suonato a Manila, e hai presentato il tuo disco dal vivo. Com’è andata, come ha reagito la gente?

Ho smesso di leggere i commenti, ma credo che sia piaciuto, no?