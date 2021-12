Jet Vesper esplora il Fujop con la psichedelica Clockwise

Il Future Jazz Pop,o Fujop, è un concetto di cui sappiamo ancora spaventosamente poco. Un ottimo modo per capire di cosa si sta parlando, o almeno per avere un’infarinatura sull’argomento, è ascoltare Clockwise di Jet Vesper.

Il singolo funge da apertura per il progetto e regala già un quadro eloquente del mood generale: avete presente quei tramonti estivi rosei, da vivere su un terrazzo, magari guardando distrattamente il mare e semplicemente godendosi il panorama e la temperatura mite della sera? Ecco, in questa scena la colonna sonora è Clockwise. Un pezzo talmente semplice ma efficace nella sua brevità da avere un potere evocativo incredibile. Come una lava lamp, regala questa sensazione di “calma retrò”, più ipnotica che nostalgica.

Oltre al brano pubblicato si possono trovare altri contenuti di Jet Vesper su Tik Tok: video brevi, jam session, remix improvvisati… insomma, un progetto neonato ma straripante di possibilità e potenziale. Sarebbe uno spreco non dare un’occhiata a questa polaroid, quindi consiglio vivamente di ascoltare il pezzo e seguire questa nuova estetica!

Il tuo nuovo pezzo Clockwise è uscito recentemente sulle piattaforme di streaming. Cosa puoi dirci a riguardo? Quanto ci hai lavorato?

È quasi un anno ormai che ho iniziato a creare come Jet Vesper. Clockwise è la prima traccia venuta alla luce. Ora che ho trovato il flusso creativo mi sento molto calmo.

Clockwise ha un beat molto onomatopeico, puoi riconoscere chiaramente il suono simil-orologio che accompagna la canzone. Come ti è venuta quest’idea?

Oh! È molto figo che te ne sia accorto. Il ticchettio è la prima cosa che ho creato dopo aver pensato al concept, che peraltro mi è venuto in mente guardando i meme “spell coconut”.

Al di là dei suoni onomatopeici la canzone è abbastanza breve e non troppo complessa: eppure sembra ampia, piena di spazio, ho personalmente sentito questa atmosfera aperta ascoltandola. Ha un significato più profondo? O meglio, cosa significa per te?

Per me attualmente è difficile ascoltare una canzone per più di tre minuti. La mia soglia dell’attenzione si sta sicuramente accorciando. Quando ho scritto Clockwise non stavo pensando di farla diventare una canzone, era più una jam. Poi però, decidendo quale canzone fare uscire per prima, ho pensato che le vibes e l’estetica di Clockwise erano perfette per un inizio come Jet Vesper.

Hai avuto qualche influenza o ispirazione in particolare scrivendo Clockwise? Con quale artista ti piacerebbe di più collaborare?

Normalmente scrivo attraverso delle immagini (o vere o nella mia testa). Poi provo a trasmettere quel tipo di estetica con tutti I suoni e gli strumenti. Attualmente gli artisti da cui sono più influenzato sono personalità indie che ho trovato su Tik Tok: Ellie Dixon, John Mark Nelson, DEZI, angie petty, Conor Albert, Christi Steyn, SKYLAR, peach prc…

Parlando di Tik Tok, so che hai un profilo dove posti alcuni brevi e interessanti video. Continuerai a pubblicare su questa piattaforma?

Sì! È veramente la piattaforma sociale più divertente e creativa che abbia mai trovato. Tento di convincere tutti a provarlo per almeno due giorni, che è il tempo che ci mette l’algoritmo a capire cosa ti piace.

Mi è piaciuta molto Clockwise ed è per questo che ora sto aspettando nuove uscite. Hai in programma altre uscite entro la fine dell’anno? Oppure dovremo aspettare fino al 2022?

Temo che dovrete aspettare fino a gennaio.

Vuoi dire qualcosa ai tuoi ascoltatori?

Venite a trovarmi su Tik Tok e ditemi qualcosa.