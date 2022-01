Tiziano Ferro annuncia Il mondo è nostro, il suo nuovo album

A poche ore dall’inizio del nuovo anno, Tiziano Ferro ha annunciato “Il mondo è nostro“: l’album dell’artista sarà pubblicato l’11 novembre 2022.

Attraverso i suoi canali social, il cantante ha voluto condividere con tutti i suoi fan la data di uscita e il titolo della sua nuova opera che sarà pubblicata su Virgin Records/Universal Music Italia.

L’album, di cui al momento non si conoscono ulteriori dettagli, arriverà a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro di studio “Accetto Miracoli” e sarà l’ottavo disco di inediti di Tiziano Ferro.

Nel 2023 inoltre Tiziano Ferro tornerà a esibirsi dal vivo negli stadi, i concerti saranno organizzati da Live Nation.

Le date del nuovo tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021 viene invece recuperato a Messina come da calendario originale 2020.

I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023.

I biglietti per le nuove date sono in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com

Di seguito il nuovo calendario (per informazioni www.livenation.it):

7 giugno 2023 – Lignano Sabbiadoro Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 – Torino Stadio Olimpico

15 giugno 2023 – Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 – Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 – Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 – Firenze Stadio Franchi

24 giugno 2023 – Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 – Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 – Napoli Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 – Bari Stadio San Nicola

4 luglio 2023 – Messina Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 – Ancona Stadio Del Conero

11 luglio 2023 – Modena Stadio Braglia

14 luglio 2023 – Padova Stadio Euganeo

Cover Story: Walid Zami