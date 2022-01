Baltimora, il vincitore di X Factor 2021 si racconta

BALTIMORA, nome d’arte diEdoardo Spinsante, 20 anni, nasce e cresce ad Ancona prima di trasferirsi a Milano per dedicarsi agli studi di Produzione Audio. Edoardo scrive, arrangia e produce i suoi brani, che ha sempre tenuto per sé fino all’incontro con Pezzi Dischi. Poco dopo decide di iniziare il percorso davanti ai 4 giudici di X-Factor dove, oltre alle cover, presenta due suoi inediti, “Altro” e “Baltimora”, che lo portano alla vittoria del programma al forum di Assago.

Ciao Edoardo. Innanzitutto come stai?

In realtà sto molto bene. Mi ci è voluto un minimo di periodo di assestamento dopo la fine di xFactor però adesso sto molto bene. È come avere il mal di terra dopo un lungo periodo che si naviga in mare. È stato strano tornare a casa dopo un periodo così lungo senza contatti con la mia famiglia. È una cosa alla quale non ero abituato. Però al tempo stesso è stato come ritornare con la sensazione che fosse passato solo un giorno e nulla fosse cambiato.

Sicuramente il tuo carattere molto posato e centrato ti avrà aiutato a rimanere con i piedi per terra e a non staccarti troppo dalle tue abitudini.

Assolutamente si,di mio sono una persona che tende a vivere le cose mano a mano che avvengono senza crearsi aspettative o fantasie troppo in là nel futuro, in modo tale da essere tendenzialmente sorpreso da ciò che avviene invece che deluso da ciò che non si realizza. X Factor è una grossa vetrina che serve per farsi conoscere, oltre che una scuola dove poter migliorare e apprendere un sacco di cose. Principalmente però lo si fa per la vetrina che ti offre su un pubblico vastissimo. Sarebbe innegabile e ipocrita dire il contrario. Il mio percorso è letteralmente appena iniziato. Magari potrò saperlo tra qualche mese se il mio carattere pacato mi sarà d’aiuto o meno.

Pacato fino a un certo punto. Durante alcune tue esibizioni live hai dimostrato una grinta che ha lasciato sorpresi, perfino i giudici.

Beh oddio non lo so, sicuramente mi diverto molto sul palco, quindi quando mi diverto mi accendo particolarmente, poi credo siano 2 cose molto distinte il carattere e come ci si muove e comporta su un palco. Per me Edoardo e Baltimora sono due realtà che vivo in maniera parallela. Quando mi alzo la mattina io sono Edoardo, quando la giornata va in una certa direzione e sento il bisogno di mettermi al piano, scrivere o produrre allora, in quel caso, divento Baltimora. In tutti gli altri casi sono Edoardo, una persona normalissima, con una vita normalissima.

L’edizione 2020 di X Factor, causa anche la pandemia, ha segnato un netto cambiamento di rotta per molti aspetti. L’edizione 2021 ha eliminato le categorie e stravolto alcuni capisaldi, ma ha anche visto molti di voi già a lavoro su album e tour. Cosa che non succedeva da tempo. Come te lo spieghi?

Penso che dipenda tutto dal fatto che questa è stata un’edizione di qualità molto alta a livello musicale. Io non conosco la percezione dei concorrenti delle altre edizioni, però parlando appunto per il gruppo che abbiamo formato quest’anno ho visto un sacco di artisti pieni di qualità e questo ha giocato un ruolo fondamentale. La prima che mi viene in mente è sicuramente una come Vale LP con una personalità cosi forte, un’artista molto definita e lo stesso vale per tantissimi altri. C’erano veramente pochi non inquadrati artisticamente.

Cosa si prospetta nel tuo 2022?

Sicuramente in studio e sul palco il più possibile, adesso abbiamo annunciato 2-3 date, partendo dalla mia regione, le Marche.

Che già l’anno scorso si era fatta notare con i Little Pieces Of Marmelade.

Si è vero. Loro stanno facendo un bel percorso e spero di poter fare lo stesso. Loro hanno suonato tantissimo anche questa estate, sono stati molto bravi, sono molto molto bravi e io li adoro.

All’interno del percorso di X Factor, secondo te quanto conta il giudice con cui si capita? Senza fare polemica o pettegolezzo.

Secondo me conta molto ma nel senso che conta molto se capiti con il TUO giudice, il giudice giusto per te quindi il fatto che da questa edizione in poi i giudici scelgano i ragazzi secondo me è stato fondamentalmente un bene e ha consentito di mettere a fuoco gli artisti lavorando sui punti deboli e facendo risaltare i punti di forza. Posso dire che la stragrande maggioranza di noi è capitata con il giudice giusto, e sicuramente questo è stato apprezzato molto anche da casa e ne ha giovato lo spettacolo che ne è venuto fuori.

Tornando a quello che dicevi prima, pensi che Edoardo e Baltimora si fonderanno mai, e magari abbandonerai il nome d’arte?

Non penso lo farò, non so neanche come funzioni a livello contrattuale, semplicemente appunto io credo che un nome d’arte non dico sia importante, però dico sia utile per definire un progetto discografico o un progetto artistico perché contestualizza un po’ l’intenzione di tutto e quindi non credo leverò mai il nome d’arte.

Se non ricordo male tu scrivi e arrangi i tuoi brani da solo. Immagino che sia già in cantiere un album.

Si certamente io scrivo e arrangio tutto, e si, adesso non posso darti i dettagli, però come minimo la cosa che diciamo nota è che da contratto devo fare un EP quindi un EP ci sarà.

Tu accetteresti un brano scritto da un altro artista?

Mmm… un testo interamente scritto da un altro credo di no, sicuramente si invece per un lavoro a quattro mani sia nel testo che nella produzione. Io per terminare un brano ho sempre bisogno di appoggiarmi a qualcuno per un punto di vista esterno, non finisco mai i miei brani da solo che sia a livello di struttura, qualche parola nel testo, qualche concetto oppure un suono o appunto un impacchettamento finale della canzone, quindi in qualche modo io collaboro sempre con qualcuno.

E se adesso ti dovessero proporre un lavoro del genere con qualche grosso artista, chi ti piacerebbe?

Jovanotti, Cremonini, Mhamood

La nostra rivista si chiama MusicAttitude, qual è la tua music attitude?

Forse rimanere molto con i piedi per terra ma allo stesso tempo sognare in grande nel senso non sbilanciarsi mai però puntare in alto.

CALENDARIO DATE:

Sabato 19 Marzo 2022 | SENIGALLIA (AN) @ Mamamia

Mercoledì 23 Marzo 2022 | MILANO @ Santeria Toscana 31

Domenica 27 Marzo 2022 | ROMA @ Largo Venue

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com