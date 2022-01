I Bon Jovi annunciano il tour 2022 negli Stati Uniti

Mentre in Italia piovono cancellazioni e rinvii di concerti previsti per febbraio e marzo, negli Stati Uniti i Bon Jovi hanno da poco annunciato il tour indoor 2022.

Come apprendiamo dal sempre ottimo Bon Jovi Club Italia, Jon e compagni torneranno on the road da aprile nei palazzetti, ma è già prevista una seconda leg che si terrà successivamente. I biglietti saranno disponibili dall’11 gennaio, tutte le info su bonjovi.com

Le date dei concerti:

April 1 – Omaha, NE @ CHI Health Center

April 3 – St. Paul, MN @ Xcel Energy Center

April 5 – Milwaukee, WI @ Fiserv Forum

April 8 – Charlotte, NC @ Spectrum Center

April 9 – Raleigh, NC @ PNC Arena

April 11 – Greenville, SC @ Bon Secours Wellness Arena

April 13 – Savannah, GA @ Enmarket Arena

April 15 – Tampa, FL @ Amalie Arena

April 16 – Ft. Lauderdale, FL @ FLA Live Arena

April 19 – Indianapolis, IN @ Gainbridge Fieldhouse

April 21 – St. Louis, MO @ Enterprise Center

April 23 – Austin, TX @ Moody Center

April 26 – Houston, TX @ Toyota Center

April 28 – Dallas, TX @ American Airlines Center

April 30 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena