Daiana Lou, disponibile la colonna sonora del film Netflix 4 Metà

E’ disponibile su tutte le piattaforme streaming la colonna sonora originale del film Netflix “4 Metà“, firmata completamente dai Daiana Lou. Inoltre è online anche il video ufficiale di “A milioni di anni luce“, brano traino del film e primo cantato in italiano dalla band. “4 Metà” è già nella top ten di numerosi dei 190 Paesi in cui viene trasmesso, compresa l’Italia, in cui ricopre la seconda posizione.

Nati come duo rock polistrumentista nel 2014, Daiana e Luca amano definirsi “buskers” ed è proprio grazie all’arte di strada che hanno imparato a sentirsi indipendenti e realizzati. Noti al pubblico italiano per la loro partecipazione (con successiva autoeliminazione) ad X-Factor nel 2016, i due per la loro nuova musica hanno unito le forze con Cesare Petricich dei Negrita, il cui apporto in fase di missaggio e mastering si è rivelato fondamentale per il loro nuovo corso musicale.

“Negli ultimi mesi abbiamo lavorato incessantemente a questo progetto, creando un gran sound sia in studio con Cesare, che live. Grazie alla chiamata di Netflix, per la prima volta ci siamo confrontati anche con un brano in italiano e siamo curiosi di vedere cosa ne penserà il nostro pubblico. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova fase della nostra avventura musicale.”

Ecco la tracklist della colonna sonora:

1) ARROWS

2) JAZZ & THUNDERS

3) A MILIONI DI ANNI LUCE

4) DAIANA BLUES

5) POLLUTION

6) SINCE I WAS BORN

7) FABULA

8) SOUL SUI TETTI DI ROMA

9) ECOSYSTEM

10) LE 20 COSE DI LEI

11) FAKE MERINGHE

12) PRESENTATION FUNKBEAT

13) TWIST THEME 1

14) TWIST THEME 2

16) TWIST THEME 3