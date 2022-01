Esce oggi Dominion, il nuovo album degli Skillet

Gli Skillet pubblicano oggi venerdì 14 gennaio 2022 il loro undicesimo studio album: “Dominion” è il titolo del disco che vede la band guidata da John Cooper dare un seguito a “Victorious”, uscito nel 2019.

Prodotto da Kevin Churko (Papa Roach, Disturbed, Five Finger Death Punch) con brani scritti da John Cooper, Korey Cooper, Kevin Churko e Kane Churko, l’album è stato creato al 100% da remoto tra le date del tour della band, lo studio di casa in Wisconsin e lo studio dei Churko a Las Vegas.

“Dominion è sulla celebrazione della libertà, la liberazione dalla paura – per essere chi vogliamo essere, dire ciò che vogliamo dire, credere in ciò che vogliamo credere“, dice Cooper. “In un certo senso è un promemoria ai diritti che Dio ci ha dato, con cui siamo nati. È il momento di riconquistare una sorta di controllo sulle nostre vite e non essere schiavi della paura. Spero che questo disco faccia sentire la gente più forte, ispirata e sollevata.”