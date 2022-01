Scorpions, esce oggi in tutto il mondo Rock Believer

Inizio del 2022 con il botto per gli SCORPIONS, che proprio quest’anno festeggiano il 50° anniversario dall’uscita del primo disco.

La leggendaria rock band – oltre 120 milioni di dischi venduti, più di 5.000 concerti, una carriera costellata da hit mondiali, numerosi premi e una stella sulla Rock Walk of Fame a Hollywood – torna con il nuovo singolo “ROCK BELIEVER”, da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali e per la rotazione radiofonica.



“Scream for me screamer, I’m a rock believer like you just like you. Come on scream for me screamer, I’m a rock believer like you just like you”, canta il frontman Klaus Meine nel nuovo singolo “ROCK BELIEVER”, la seconda anticipazione nonché title track del nuovo album – il 19° in studio – in uscita il 25 febbraio 2022.

Un brano classic rock che fa già sognare il ritorno dei grandi concerti live. Spiega infatti il cantante: “nel corso degli anni, abbiamo sentito la gente dire molte volte che il rock è morto. Ma ci sono ancora milioni di seguaci del rock in tutto il mondo per dimostrare che non è vero. I nostri fan sono i migliori del mondo … Ci vedremo un giorno da qualche parte là fuori, perché noi siamo Rock Believers proprio come voi”.

La copertina del singolo è stata disegnata da Klaus Voormann, vincitore del Grammy “Best Record Cover 1966” ed autore anche dell’artwork del premiato album dei Beatles “Revolver”.



“ROCK BELIEVER” sarà seguito da un’imponente serie di concerti, il “Rock Believer World Tour”che include anche una Residency a Las Vegas al Planet Hollywood Hotel & Casino dal 26 marzo al 16 aprile 2022 e una serie di date in Europa che vedranno la band esibirsi anche in Italia il 23 maggio 2022 all’Arena di Verona.