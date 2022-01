INDIE JUNGLE – Un viaggio nella musica dal vivo, NAIP ospite della puntata

SKY ARTE

presenta

INDIE JUNGLE Un viaggio nella musica dal vivo con 11 concerti LA SECONDA STAGIONE

SABATO 29 GENNAIO LA NUOVA PUNTATA

PROTAGONISTA: NAIP

IN ONDA OGNI SABATO ALLE 20.15 SU SKY ARTE,

ANCHE ON DEMAND E IN STREAMING SU NOW

CIASCUN LIVE SARÀ INOLTRE DISPONIBILE PER TUTTI SUL SITO DI SKY ARTE

È NAIP il protagonista della nuova puntata di INDIE JUNGLE, il programma di approfondimento musicale, che propone 11 puntate monografiche per altrettanti concerti, in onda su Sky Arte.

Continuano gli appuntamenti con il format televisivo dedicato al mondo dei live giunto alla seconda stagione. La nuova puntata, interamente dedicata a NAIP, andrà in onda sabato 29 gennaio alle ore 20.15 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile on demand e in streaming su NOW.

N.A.I.P. è l’acronimo del progetto musicale “Nessun Artista in Particolare”, all’anagrafe Michelangelo Mercuri. NAIP ha partecipato alla 14° edizione di X Factor del 2020 nella categoria Over sotto la guida di Mika, classificandosi al quarto posto. NAIP è un musicista a tutto tondo: è cantante, suona la chitarra, la batteria elettronica, il synth e la loop station. Alle sue spalle ha una lunga collaborazione con la band rock sperimentale Dissidio, ma è nel 2020 che esordisce con il suo primo disco solista, “Nessun album in particolare” che contiene i brani “Attenti al Loop”, “Oh Oh Oh” e “Partecipo” presentati durante l’esperienza a X Factor.

INDIE JUNGLE – IL PROGRAMMA

Dopo il successo della prima stagione, che ha visto protagonisti alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena musicale contemporanea, torna il nuovo format televisivo in cui gli autori della musica indie italiana si raccontano attraverso speciali interviste e si esibiscono in esclusive live session. Una formula dedicata al mondo dei live che propone sullo schermo l’esperienza di un intero concerto dal vivo.

Protagonisti della seconda stagione di INDIE JUNGLE sono: Ministri, Motta, Joan Thiele, Fast Animals and Slow Kids, Myss Keta, Francesco Bianconi, Melancholia, Tutti Fenomeni, NAIP, Vasco Brondi, Margherita Vicario.

Un parterre di voci e storie che rappresentano un importante spaccato della musica attuale. In calendario 11 serate alla scoperta delle sonorità e delle storie degli artisti coinvolti, attraverso un accurato ritratto che rende questi live dei veri e propri mini documentari.

Format dedicato alla musica live, INDIE JUNGLE è pensato come un momento per dare spazio e visibilità a nomi del panorama musicale italiano, focalizzando l’attenzione sull’esibizione dal vivo e sul racconto delle storie che si celano dietro la creazione artistica.

In onda su Sky Arte da sabato 20 novembre alle ore 20.15, INDIE JUNGLE sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW. La puntata integrale sarà inoltre visibile in streaming gratuito per tutti sul sito di Sky Arte https://arte.sky.it/.

Con 11 nuove puntate e nuove storie, INDIE JUNGLE si conferma uno speciale approdo per la musica dal vivo: uno spazio in cui nomi della scena italiana realizzano una esclusiva performance dedicata al pubblico televisivo.

Protagonisti della prima stagione sono stati Frah Quintale, Fulminacci, Calibro 35, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia, Colapesce e Dimartino, Selton, Lucio Corsi, Lucio Leoni. Straordinarie voci che hanno infiammato lo schermo, in un momento che vedeva l’assenza della musica live.

INDIE JUNGLEè un programma scritto da Max De Carolis e Fabio Luzietti e prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini. È in onda dal 20 novembre su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile on demand e in streaming su NOW. Visibile anche sul sito di Sky Arte https://arte.sky.it/.

Tutti i concerti sono stati registrati in studio presso il polo multimediale Spazio Rossellini a Roma.

CALENDARIO PUNTATE

20 novembre 2021 Ministri

27 novembre 2021 Motta

04 dicembre 2021 Joan Thiele

11 dicembre 2021 Fast Animals and Slow Kids

18 dicembre 2021 Myss Keta

08 gennaio 2022 Francesco Bianconi

15 gennaio 2022 Melancholia

22 gennaio 2022 Tutti Fenomeni

29 gennaio 2022 NAIP

05 febbraio 2022 Vasco Brondi

12 febbraio 2022 Margherita Vicario