Basia Bulat: la musica e il potere della creazione con The Garden

Basia Bulat è in uscita col suo nuovo disco The Garden, il 25 febbraio: la cantautrice canadese ha suonato ed ha aperto concerti per, fra gli altri, Arcade Fire, Saint Vincent, The National Sufjan Stevens e ora pubblica il suo nuovo album di inediti, mentre il suo tour europeo è in partenza.

The Garden è un’azione di esistenza e resistenza, è il racconto del potere creatore che tutti gli esseri umani possiedono e di come, alla fine, appartenga sempre e comunque alla natura. E, visto che Basia Bulat ha scoperto di essere incinta proprio durante la lavorazione del disco, il potere della creazione è la descrizione perfetta per questo lavoro.

Sapevi che “basia” significa “baci” in latino?

Non lo sapevo, che figata! Mi piace.

Hai detto che ti sei “permessa di rallentare, scavare nella terra e mettere radici” e hai chiamato l’album “The Garden”. Le piante possono essere terapeutiche se sai come trattarle (spoiler: io sono un disastro), guardarle crescere è una bella sensazione. Questo disco, e il tuo giardino, ti hanno aiutato? Anche durante la pandemia?Quando verrò in Italia verrò con te a scegliere una pianta facile da curare!

Sia l’album che il giardino mi hanno aiutato davvero in tutto questo caos. Ci sono stati così tanti alti e bassi e lavorare al disco e fare giardinaggio non hanno fatto eccezione. In ogni caso ho capito che è importante cercare di fare qualcosa ogni giorno, non aver paura di essere ambiziosi e sognare, e che alla fine di solito devi lasciar andare il controllo e permettere alla natura e alla musica di prendere la forma di cui hanno bisogno. Gli ultimi due anni per me sono stati così.

So che hai scoperto di essere incinta durante la registrazione dei disco quindi, per prima cosa: congratulazioni! Secondo: questo rientra perfettamente nella sensazione del giardino. Crescere e creare nuove vite. Sei un po’ come madre natura ora!

Grazie! Si, è un po’ così (ride). Le lezioni che ho imparato col giardino e col disco tornano all’ennesima potenza con un bambino. Sento questa responabilità e questa gioia immense ma devo anche ricordare che mia figlia, come la natura, decide la velocità della sua crescita e che non dco cercare di controllare tutto. E’ sicuramente una sensazione liberatoria.

Hai un tour europeo in arrivo: come sta andando con la pandemia? Le tue date sono ancora fissate? Lo chiedo perchè parecchi concerti, qui in Italia, sono stati rimandati e mi domandavo come stanno andando gli altri paesi.

Sono speranzosa che il tour possa andare come pianificato, ma ovviamente un’altra lezione degli ultimi due anni è stata quella di sapersi adattare velocemente e cambiare I all’ultimo! Quello che so è che non ho mai avuto così tanta voglia di salire su un palco!

Immaginiamoci un po’ di cose: puoi suonare dove vuoi con chi vuoi. Cosa fai?

Non sono mai stata a Roma e ho sempre voluto andarci. Quindi diciamo che suonero al Colosseo con Stevie Nicks e il mio amico e grande artista Jeremy Dutcher. Non si sa mai!

The Garden Track List:

1. The Garden

2. Infamous

3. Heart Of My Own

4. The Shore

5. I Was A Daughter

6. Go On

7. Tall Tall Shadow

8. The Pilgriming Vine

9. Windflowers

10. Fables

11. Already Forgiven

12. Love Is At The End Of The World

13. Lupins

14. In The Name Of

15. Are You in Love?

16. Good Advice



Basia Bulat Live Dates:

02/28 – Munich, DE @ Milla

03/01 – Zurich, CH @ Bogen F

03/03 – Vienna, AT @ b72

03/05 – Warsaw, PL @ BARdzo Bardzo

03/06 – Berlin, DE @ Frannz

03/09 – Copenhagen, DK @ Ideal Bar

03/11 – Oslo, NO @ Krøsset

03/12 – Gothenburg, SE @ Pustervik

03/13 – Stockholm, SE @ Slaktkyrkan

03/15 – Hamburg, DE @ Käkken

03/17 – Brussels, BE @ Witloof Bar Botanique

03/18 – Amsterdam, NL @ Paradiso Upstairs

03/19 – Paris, FR @ 1999

03/21 – London, UK @ Omeara

03/22 – Bristol, UK @ Rough Trade

03/24 – Glasgow, UK @ Broadcast

03/25 – Manchester, UK @ YES (The Basement)

04/03 – Toronto, ON @ History *

04/04 – Toronto, ON @ History *

04/05 – Ottawa, ON @ Bronson Centre *

04/06 – Montréal, QC @ Corona Theater *

04/13 – St. Davids, ON @ Ravine Vineyard

04/14 – Paris, ON @ DT Concert Series

*Supporting Mt. Joy



