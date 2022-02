KORN, oggi esce Requiem su Loma Vista / Virgin

I Korn pubblicano oggi il loro attesissimo album in studio Requiem su Loma Vista Recordings. L’album di 9 tracce contiene il singolo “Start the Healing”, oltre ai brani precedentemente pubblicati “Forgotten”, che Rolling Stone ha descritto come “esplosivo”, e “Lost In The Grandeur”, uscito due giorni fa.

Requiem è prodotto dai Korn e Chris Collier, ed è stato concepito in circostanze molto diverse rispetto alla maggior parte del catalogo della band. È un album nato senza fretta e dalla possibilità di creare senza pressioni. Stimolata da un nuovo processo creativo senza vincoli di tempo, la band è stata in grado di fare cose con Requiem che gli ultimi due decenni non sempre si è permessa, come prendersi più tempo per sperimentare insieme o registrare diligentemente su nastro analogico, processi che hanno portato alla luce una nuova dimensione sonora e consistenza nella loro musica.

Il 4 marzo i Korn inizieranno il loro tour, prodotto da Live Nation, che toccherà l’Italia il 7 giugno per un’unica data all’Ippodromo SNAI di San Siro nell’ambito del Milano Summer Festival. Biglietti in vendita QUI



Korn

Requiem

Loma Vista Recordings

February 4, 2022

1. Forgotten

2. Let the Dark Do the Rest

3. Start The Healing

4. Lost in the Grandeur

5. Disconnect

6. Hopeless and Beaten

7. Penance to Sorrow

8. My Confession

9. Worst Is On Its Way