BALATON SOUND: il più grande Beach Festival annuncia la prima ondata di artisti per il 2022

Situato sul soleggiato e incantevole Lago Balaton in Ungheria, il Balaton Sound sta tornando nel 2022 con una esperienza VIP senza eguali e con alcuni dei più grandi nomi al mondo tra gli artisti di musica elettronica. Il Balaton Sound ospiterà artisti primi in classifica come Alesso e Becky Hill, oltre al pluripremiato Martin Garrix. In più, Marshmello, Jonas Blue e Robin Schulz sono tra i DJ aggiunti alla prima line-up di talenti che renderanno il Balaton Sound la più grande beach party di musica elettronica in Europa.



Martin Garrix ha dichiarato: “Mi vengono ancora i brividi quando ricordo l’ultima volta che ho suonato qui nel 2018; l’energia del pubblico era fantastica. Non vedo l’ora di tornare al Lago Balaton e ripetere questa esperienza”.



Le numerose venue fel Festival sono tutte organizzate intorno al meraviglioso lago. Un paradiso di cibo e vino, l’area del Lago Balaton è circondata dai migliori vigneti dell’Ungheria. Con tutte le location esclusive all’interno del festival, i nostri ospiti si sentiranno come dei membri di una famiglia reale grazie agli impagabili paesaggi, musica ed attività eclettiche. Le aree VIP soddisferanno ogni esigenza, dai massaggi e una lounge make-up fino a drink freschi, insieme a party esclusivi e show a sorpresa da non perdere.



BS Boat Parties: non solo puoi fare festa in spiaggia, ma puoi anche prendere il largo sul meraviglioso Lago Balaton per qualche ora di divertimento insieme ai tuoi amici, ed alcuni tra i migliori DJ al mondo.



Il festival di quest’anno offrirà quattro nuove aree VIP tra cui un Main Stage VIP Area rinnovato, dove i nostri ospiti potranno fare festa accanto agli headliner in azione, e la VIP Shore, che offrirà un visuale e un sound mozzafiato… e non solo!



I prossimi artisti e nuove venue verranno annunciati prossimamente.