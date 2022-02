Exit Festival 2022, Calvin Harris e altri 60 artisti si uniscono al primo comunicato con Nick Cave & The Bad Seeds

Insieme a Nick Cave, l’edizione 2022 sarà guidata dal DJ, icona mondiale, Calvin Harris che porterà la sua energia in casa EXIT nella fortezza Petrovaradin!. Il produttore, DJ e cantautore è una figura di spicco della musica dance moderna, avendo battuto record mondiali e dominato per anni le classifiche. Ha oltre 35 miliardi di stream audio e video combinati nella sua carriera, rendendolo uno degli artisti più visti su YouTube e uno dei più grandi artisti in casa Sony Music. Calvin ha collaborato con nomi globali tra cui Frank Ocean, Pharrell Williams, Rihanna, The Weeknd e Travis Scott solo per citarne alcuni. Il sui lavori gli hanno permesso di aggiudicarsi prestigiosi premi internazionali. Può annoverare 14 nomination agli MTV VMA con 2 vittorie, 5 nomination ai Grammy e una vittoria nel 2013 nella categoria Miglior video musicale per “We Found Love”. Nella stessa lista è possibile leggere i nomi di grandi dj e producer provenienti da tutto il mondo come Jax Jones, James Arthur, Honey Dijon, ZHU, Maceo Plex e Joel Corry. Sul main stage quindi, per il momento potremo assistere ad una variegata composizione stilistica garantita da artisti del calibro di: Calvin Harris, James Arthur, Joel Corry, Jax Jones, Masked Wolf, ZHU, ACRAZE, Shouse, Sepultura, Napalm Death, Blind Channel, Molchat Doma più altri che arriveranno. Il prestigioso Dance Arena, ad oggi, può fregiarsi di celebrità come Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld (live), Denis Sulta, Anfisa Letyago, Mathame, Satori, Monolink, Anna b2b Sama Abdulhadi e Brina Knauss. Sugli altri numerosi palchi vedremo Marky Ramone, Djaikovski, She Past Away, Bury Tomorrow, Discharge, Incantation, Moscow Death Brigade, Nervosa, Tankard più altre centinaia di altri artisti. Dušan Kovačević, EXIT founder and CEO, dice –

“The fact that we successfully organised the first major festival in the world after the pandemic gives us great confidence and optimism for 2022. Last year’s edition also gave us a huge boost in terms of visitors and media, so we decided to further raise the level of line-up and to offer audiences around the world one of our strongest and most diverse editions ever.” L’EXIT è un festival musicale serbo acclamato dalla critica e pluripremiato agli EU Festival Awards. Nella sua ricca storia di 20 anni, l’EXIT ha ospitato molte grandi leggende della musica come The Cure, The Prodigy, Guns N’ Roses, David Guetta, Sex Pistols e molti altri, così come i più grandi nomi della musica elettronica che si sono avvicendati sull’ambito Dance Arena. La Sede del festival EXIT è Novi Sad, Capitale Europea della Cultura di quest’anno e la seconda città più grande della Serbia: la location è la bellissima fortezza Petrovaradin del 17° secolo situata sul fiume Danubio. Più di 1000 artisti si esibiranno su oltre 40 stage e questa componente rende l’EXIT uno dei più grandi e festival del pianeta.



Ticket e altre info su www.exitfest.org.