Sziget Festival allarga la sua line up con la seconda tornata di artisti e grandi novità per il 2022!

La lista dei nomi per questa edizione 2022 punta a fornire i presupposti di una ripartenza con sold out. Non è successo spesso per una questione numerica – il Sziget può ospitare oltre 100.000 spettatori al giorno -, ma è accaduto nel 2014 e per le tante giornate da tutto esaurito del 2018. Tantissimi nomi con un peso specifico imponente come Justin Bieber, Dua Lipa, Arctic Monkeys, Tame Impala, Calvin Harris e Kings of Leon ma loro sono solo il cappello di un abito cucito su misura per il festival più internazionale d’Europa, pluripremiato in questi anni e che gode di una location invidiabile sull’Isola di Óbuda, a pochissimi km dal centro di Budapest, e una programmazione non-stop divisa su 60 venue/stage per 6 giorni consecutivi.



Come si evince da questo comunicato la superstar canadese Justin Bieber inserirà il Sziget come data del suo Justice World Tour, iniziato a febbraio negli Stati Uniti, e già sold out in molte date europee. Bieber visiterà l’Isola della Libertà con i nuovi brani estratti dal suo sesto album in studio “Justice” uscito lo scorso marzo; nella scaletta non mancheranno diverse hit come “Anyone” e “Ghost” più il grande successo globale “Peaches“. Una data da non perdere, quest’estate sarà il ritorno di Justin Bieber in Europa!



Ma chi frequenta i festival sa bene che spesso il valore aggiunto di un festival deriva dai nomi che completano gli slot di mezzo nel cartellone, come per esempio: Anne-Marie, Sam Fender, Steve Aoki, Bad Gyal, Milky Chance, Ofenbach, Nina Kraviz, Kölsch, Tourist e tanti altri ancora.



Come parte di questo secondo annuncio, spicca l’artista pop britannica Anne-Marie che si esibirà sul Main Stage per la felicità dei suoi innumerevoli fan sparsi in tutto il mondo. Una figura di grande rilevanza nella musica pop contemporanea, una delle più influenti con uscite discografiche che le hanno consentito di vedersi aggiudicare il disco di platino anche in Italia.



Un’aggiunta di assoluto livello è quella di Sam Fender. Grande amante dell’Italia con la sua dichiarazione d’amore verso la Puglia, il cantante inglese sta scalando i gradini del successo molto velocemente tra i vari riconoscimenti il premio della critica ai “Brit Awards 2019”!



Per la parte elettronica il discorso non cambia e i DJ/producer aggiunti in un contesto a dir poco sublime come quello della venue Colosseum, sono artisti di una caratura pregiata come Nina Kraviz, Seth Troxler, lo straordinario Kölsch e l’energetico b2b di Denis Sulta e Mella Dee e tanti altri nomi si aggiungeranno!



Il 2022 sarà l’anno dell’abbondanza e qui il gioco si fa duro per gli amanti dell’elettronica con Steve Aoki e Calvin Harris, per la trap con la Spagnola Bad Gyal e per gli altri generi ci saranno il parigino producer Folamour, Tourist, i Milky Chance, la cantautrice inglese Holly Humbertstone, e tantissimi altri.



Il Sziget Festival celebra la diversità e la multiculturalità, riunendo persone da tutto il mondo e fornendo un luogo votato alla libertà di espressione, dove gli amanti dei festival possono sperimentare una fuga dalla vita quotidiana. Molto più che i suoi headliner, il Sziget propone un programma di musica internazionale, cabaret, spettacoli teatrali, proiezioni, workshop, attività per il benessere psico-motorio, installazioni, spettacoli e arte, nonché feste in barca e molto altro sulla spiaggia dell’Isola.



Il Sziget tornerà tra il 10 – 15 agosto 2022. In questo momento sono disponibili un numero limitato di pass a partire da 195€. Per tutti i dettagli visitate il sito ufficiale: https://szigetfestival.com/it/