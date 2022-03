Anastasio – prima il nuovo io, poi il nuovo album

Dopo due anni di silenzio il rapper metese Anastasio torna sotto l’occhio di bue con il singolo Assurdo, che a sua volta anticipa l’uscita del nuovo album Mielemedicina. Il disco, in uscita il 25 febbraio, è il frutto di un lungo processo di ricerca svolto dallo stesso Anastasio che ispirandosi al libro Allergia di Massimo Ferretti trova nuovi punti di vista e, a detta sua, un nuovo linguaggio per esprimere un nuovo se stesso. Un passaggio necessario per la preparazione di un nuovo album.

Mielemedicina esplora diversi generi, non stanziandosi sull’alternative hip hop/rap rock del precedente ATTO ZERO; il singolo Assurdo, esempio lampante, mostra un nuovo Anastasio, una faccia più “indie pop” per certi versi dell’abilissimo liricista che proprio in virtù del suo “titolo” presta comunque una cura e un’attenzione incredibili al testo dei suoi brani, largamente influenzato da una nuova poetica più pura e di influenza letteraria. L’apparente svolta del titolo trae però in inganno, perché ogni brano ha una sua precisa identità e carattere, e ciò inevitabilmente influenza il genere stesso. Ascoltare per credere.

Il secondo disco di Anastasio è quindi un progetto interessantissimo, un nuovo playground dove l’artista sfoga la novella vena poetica e le nuove ispirazioni generate da essa, mettendosi a nudo e presentando la nuova versione di sé. Usando le sue parole, la migliore occasione per conoscerlo attraverso la sua musica.

Il 14 gennaio è uscito Assurdo, il singolo che anticipa il tuo disco Mielemedicina. Questo a due anni di distanza da ATTO ZERO. Cosa è successo? Quand’è che nel silenzio musicale è cominciato il processo creativo che ha portato a Mielemedicina?

Che dire, il processo creativo è nato da uno stimolo che ho ricevuto da un libro che è Allergia di Massimo Ferretti, che mi ha entusiasmato e mi ha fatto capire che c’è un linguaggio interessante nella poesia, molto interessante, da applicare al rap. Ho sempre considerato il rap come una forma di poesia, però qua sto parlando di una forma più pura, letteraria, comunicativa. Il libro mi ha poi aperto nel tempo a tutto il genere della poesia. Ho sentito molto vicina a me la poetica di Ferretti, mi ha dato la chiave per un nuovo linguaggio, cercavo un nuovo io prima di proporre un nuovo album, e questa è stata l’occasione.

Quando hai annunciato la data di uscita del videoclip di Assurdo, su Instagram, lo hai definito come “il più bel video che tu abbia mai fatto”. Cos’è che rende questo video il migliore che tu abbia mai fatto? Come si è sviluppata l’idea?

Quello che lo rende più bello secondo me è il fatto che innanzitutto è un video girato praticamente tra amici perché mi sono trovato subito benissimo sia col regista, Simone Rovellini, sia con gli scenografi Steiner e Wolinska che si sono subito gasati all’idea del video, che abbiamo pensato io e Silvia Romano. È uscito bene perché c’era entusiasmo, l’idea era fresca perché le persone che ci hanno lavorato si sono subito gasate e il risultato si è visto.

In Mielemedicina appaiono due nomi molto interessanti, quelli di Stefano Bollani in Tubature e quello di Boosta in L’Uomo, Il Cosmo. Come mai queste due scelte così specifiche? Com’è stato lavorare con loro?

Con Bollani è stato meraviglioso, ci siamo conosciuti suk set del suo programma dove mi ha invitato, Via dei Matti numero Zero, e da lì è nata una collaborazione diretta. Il pezzo, Tubature, è un pezzo di Anastasio E Bollani ed è un pezzo interessante secondo me sotto molti punti di vista, principalmente quello musicale. Sicuramente è il più sperimentale, il più folle dell’album. Con Davide, Boosta, è stata una semplice giornata in studio, io avevo questo pezzo e lui si è fatto ispirare, ha fatto il piano nell’intro bellissimo e poi il pezzo è continuato con altri produttori; tant’è che non è un featuring ma semplicemente figura tra gli autori perché con quell’intro ha tracciato la linea musicale.

Nel 2020 è uscito il tuo album di debutto ATTO ZERO. Da allora cosa senti cambiato in positivo o, eventualmente, in negativo nella tua carriera artistica?

Tutti i cambiamenti che ci sono stati sono positivi nel mio percorso artistico. Mi sento maturato come artista, sento di avere acquisito una maturità maggiore nella scrittura, nell’approccio alla canzone in generale e ne sono contento anche perché sono un artista giovane e in continua evoluzione, quindi ci sta che uno in due anni, dai 22 ai 24 (quasi 25) si senta maturato.

C’è una frase o un pezzo in generale che pensi valga come sunto assoluto del tuo disco?

Eh, questo è un domandone… non lo so. Penso che non ci sia un pezzo in particolare che lo racchiuda tutto, anche perché è un album estremamente sfaccettato e quindi questo significa che la sintesi va trovata nell’equilibrio di tutti i brani, che sono molto diversi tra loro per forza di cose. Mi dispiacerebbe sceglierne uno e metterlo a rappresentante di un lavoro che invece è multiforme.

Se potessi dire qualcosa ai tuoi fan in questo momento, cosa vorresti dirgli?

Gli vorrei dire che quest’album in qualche maniera mi rappresenta. Quello che viene fuori da quest’album sono io in questo momento, è una bella fotografia di me e ne sono fiero. Quindi per tutti quelli che spesso hanno lamentato il fatto che io sia un po’ assente o comunque un po’ riservato, in quest’album mi sono messo a nudo e non c’è maniera migliore di conoscermi se non attraverso la mia musica.

L’uscita del nuovo album “MIELEMEDICINA” darà l’occasione ad ANASTASIO per recuperare le date annullate nel 2021. Durante il “MIELEMEDICINA TOUR” ANASTASIO porterà sul palco i brani del nuovo album oltre al resto del suo repertorio.

Questa le date del tour organizzato da Magellano Concerti:

06 aprile 2022 BOLOGNA – ESTRAGON (recupero del 07 ottobre 2021)

07 aprile 2022 FIRENZE – VIPER (recupero del 08 ottobre 2021)

14 aprile 2022 MILANO – FABRIQUE (recupero del 14 ottobre 2021)

15 aprile 2022 VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA (recupero del 13 ottobre 2021)

22 aprile 2022 PADOVA – HALL (recupero del 17 ottobre 2021)

23 aprile 2022 TRENTO – SAMBAPOLIS (recupero del 16 ottobre 2021)

28 aprile 2022 NAPOLI – DUEL (recupero del 21 ottobre 2021)

29 aprile 2022 ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (recupero del 22 ottobre 2021)

30 aprile 2022 ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (recupero del 23 ottobre 2021)



I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti (per informazioni www.magellanoconcerti.it).

